    Johnson Controls International Aktie weiter im Aufwärtstrend - +8,76 % - 04.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Johnson Controls International Aktie bisher um +8,76 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Johnson Controls International Aktie.

    Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com

    Johnson Controls International ist ein führender Anbieter von Gebäudetechnik und Energiemanagementlösungen mit globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Siemens, Honeywell und Schneider Electric. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative Technologien und umfassende Lösungen für intelligente Gebäude aus.

    Johnson Controls International Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +8,76 % konnte die Johnson Controls International Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,73 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Johnson Controls International Aktie. Nach einem Plus von +0,73 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 114,10, mit einem Plus von +8,76 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Johnson Controls International über einen Zuwachs von +16,79 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Johnson Controls International Aktie damit um +18,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,94 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Johnson Controls International einen Anstieg von +10,93 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

    Johnson Controls International Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,01 %
    1 Monat +9,94 %
    3 Monate +16,79 %
    1 Jahr +53,31 %

    Informationen zur Johnson Controls International Aktie

    Es gibt 612 Mio. Johnson Controls International Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,53 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Johnson Controls International

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,07 %. Honeywell International notiert im Plus, mit +0,69 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +0,50 %. Carrier Global Corporation legt um +0,68 % zu Siemens notiert im Minus, mit -4,68 %.

    Johnson Controls International Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Johnson Controls International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Johnson Controls International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Johnson Controls International

    +6,71 %
    +15,61 %
    +7,78 %
    +15,61 %
    +51,75 %
    +86,14 %
    +167,57 %
    +285,67 %
    +254,16 %
    ISIN:IE00BY7QL619WKN:A2AQCA



