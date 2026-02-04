Vor den Quartalszahlen: Cathie Wood setzt alles auf Alphabet!

Am 3. Februar kaufte der ARK Autonomous Technology and Robotics ETF insgesamt 11.168 Aktien von Alphabet. Parallel erwarb der ARK Space and Defense Innovation ETF weitere 1.422 Anteile. Bereits einen Tag zuvor hatten beide Fonds zusammen 37.745 Aktien des Google-Konzerns eingesammelt.

Cathie Wood positioniert sich erneut deutlich im Technologiesektor. Ihre Investmentgesellschaft ARK Invest hat ihre Beteiligung an Alphabet unmittelbar vor der Vorlage der Quartalszahlen ausgebaut. Das berichtet Seeking Alpha unter Berufung auf die Handelsdaten der Fonds.

Alphabet rückt weiter nach oben

Nach den jüngsten Zukäufen ist Alphabet inzwischen die zehntgrößte Position im ARK Autonomous Technology and Robotics ETF. Der Fonds hält dort 195.758 Aktien im Wert von rund 66,7 Millionen US-Dollar. Im ARK Space and Defense Innovation ETF rangiert Alphabet auf Platz 14 mit 65.710 Aktien und einem Volumen von etwa 22,4 Millionen US-Dollar.

Die Alphabet-Aktie hat in den vergangenen 12 Monaten um 68,8 Prozent zugelegt. Damit ließ der Konzern den breiten Markt klar hinter sich. Ob der jüngste Kursanstieg weitergeht, dürfte sich mit den anstehenden Zahlen entscheiden.

Markt blickt auf Ausblick und Investitionen

An den Märkten richtet sich der Fokus nun auf den Ausblick für 2026 sowie auf die geplanten Investitionen des Konzerns. Alphabet legt seine Zahlen für das vierte Quartal am Mittwoch, dem 4. Februar, nach Börsenschluss vor. Neben Alphabet legt in dieser Woche auch Amazon am Donnerstag seine Zahlen vor.

Für Alphabet rechnet die Wall Street laut Seeking Alpha mit einem Gewinn je Aktie von 2,64 US-Dollar bei einem Umsatz von 111,48 Milliarden US-Dollar. Das entspräche einem Wachstum von 15,5 Prozent im Jahresvergleich.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

