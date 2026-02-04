    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    ARK Invest greift zu

    2077 Aufrufe 2077 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vor den Quartalszahlen: Cathie Wood setzt alles auf Alphabet!

    Kurz vor den Quartalszahlen stockt Cathie Wood ihre Alphabet-Wette deutlich auf. Der Markt schaut gespannt auf Ausblick, Investitionen und Wachstum.

    Für Sie zusammengefasst
    • Cathie Wood kauft massiv Alphabet-Aktien vor Zahlen.
    • Alphabet ist nun zehntgrößte Position im ARK ETF.
    • Markt erwartet positive Quartalszahlen und Ausblick.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    ARK Invest greift zu - Vor den Quartalszahlen: Cathie Wood setzt alles auf Alphabet!
    Foto: Daniel Kalker - picture alliance

    Cathie Wood positioniert sich erneut deutlich im Technologiesektor. Ihre Investmentgesellschaft ARK Invest hat ihre Beteiligung an Alphabet unmittelbar vor der Vorlage der Quartalszahlen ausgebaut. Das berichtet Seeking Alpha unter Berufung auf die Handelsdaten der Fonds.

    Am 3. Februar kaufte der ARK Autonomous Technology and Robotics ETF insgesamt 11.168 Aktien von Alphabet. Parallel erwarb der ARK Space and Defense Innovation ETF weitere 1.422 Anteile. Bereits einen Tag zuvor hatten beide Fonds zusammen 37.745 Aktien des Google-Konzerns eingesammelt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    326,29€
    Basispreis
    1,95
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    355,94€
    Basispreis
    2,46
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Alphabet rückt weiter nach oben

    Nach den jüngsten Zukäufen ist Alphabet inzwischen die zehntgrößte Position im ARK Autonomous Technology and Robotics ETF. Der Fonds hält dort 195.758 Aktien im Wert von rund 66,7 Millionen US-Dollar. Im ARK Space and Defense Innovation ETF rangiert Alphabet auf Platz 14 mit 65.710 Aktien und einem Volumen von etwa 22,4 Millionen US-Dollar.

    Die Alphabet-Aktie hat in den vergangenen 12 Monaten um 68,8 Prozent zugelegt. Damit ließ der Konzern den breiten Markt klar hinter sich. Ob der jüngste Kursanstieg weitergeht, dürfte sich mit den anstehenden Zahlen entscheiden.

    Alphabet

    -1,18 %
    +1,07 %
    +7,35 %
    +22,39 %
    +64,82 %
    +230,17 %
    +230,60 %
    +830,76 %
    +13.446,25 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F

     

    Markt blickt auf Ausblick und Investitionen

    An den Märkten richtet sich der Fokus nun auf den Ausblick für 2026 sowie auf die geplanten Investitionen des Konzerns. Alphabet legt seine Zahlen für das vierte Quartal am Mittwoch, dem 4. Februar, nach Börsenschluss vor. Neben Alphabet legt in dieser Woche auch Amazon am Donnerstag seine Zahlen vor.

    Für Alphabet rechnet die Wall Street laut Seeking Alpha mit einem Gewinn je Aktie von 2,64 US-Dollar bei einem Umsatz von 111,48 Milliarden US-Dollar. Das entspräche einem Wachstum von 15,5 Prozent im Jahresvergleich.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ARK Invest greift zu Vor den Quartalszahlen: Cathie Wood setzt alles auf Alphabet! Kurz vor den Quartalszahlen stockt Cathie Wood ihre Alphabet-Wette deutlich auf. Der Markt schaut gespannt auf Ausblick, Investitionen und Wachstum.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     