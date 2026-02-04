GOLDMAN SACHS stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 26 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Asad Haider führt die Kursschwäche am Dienstag trotz recht ordentlicher Quartalsergebnisse auf unbeantwortete Fragen in der Telefonkonferenz zurück. Sie hätten sich auf die gleichzeitig veröffentlichten Studiendaten zu PF-3944 bezogen, einem Abnehmmittel der GLP-1-Klasse, so der Experte am Mittwoch. Die Gewichtsreduktion habe zwar im Rahmen der Erwartungen gelegen, es fehle jedoch an Details zur Verträglichkeit und an Klarheit hinsichtlich der Positionierung in einem Markt mit rapiden Veränderungen. Im Fokus stünden nun die vollständigen Studienergebnisse im Juni anlässlich der Jahreskonferenz der American Diabetes Association Anfang Juni./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 06:00 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 21,91EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Asad Haider

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

