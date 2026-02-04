DARWIN: Hohe Wertschöpfungstiefe

Die Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC haben die Coverage für die DARWIN AG aufgenommen und sehen bei einem Kursziel von 30,00 Euro noch deutliches Potenzial für die Aktie. Das Unternehmen aus dem Segment Consumer Healthcare biete DNA-basierte Analysen und darauf aufbauend personalisierte Gesundheits- und Lifestyle-Produkte an.

Nach Darstellung der Analysten umfasse das Kerngeschäft genetische Analysen sowie die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb individualisierter Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte. Das vertikal integrierte Modell bilde genetische Analysen, datenbasierte Auswertungen sowie die eigene Produktion ab und ermögliche somit eine hohe Wertschöpfungstiefe und Skalierbarkeit. Seit 2023 betreibe die Gesellschaft ergänzend ein Handelssegment im Bereich Parallelimporte von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Dieses diene laut GBC als stabilisierender Umsatz- und Cashflow-Baustein, sei jedoch strategisch klar hinter dem wachstumsorientierten Kerngeschäft positioniert. Unter Berücksichtigung der Unternehmensstrategie sowie der am 23. Januar 2026 publizierten Businessplanung habe das Analystenteam für die Geschäftsjahre 2025 bis 2028 Umsatz- und Ergebnisprognosen erstellt. Während für das Handelssegment ein moderates, marktgetriebenes Wachstum erwartet werde, solle das Segment Gentests und personalisierte Produkte der wesentliche Wachstumstreiber sein. Demnach gehe GBC für die kommenden Geschäftsjahre von einem Anstieg der Umsatzerlöse aus und zwar von 55,11 Mio. Euro im Jahr 2025 bis auf 174,57 Mio. Euro 2028. Mit der zunehmenden Umsatzsteigerung im margenstarken Kerngeschäft erwarte das Analystenteam eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten in ihrer Ersteinschätzung für die Aktie ein Kursziel von 30,00 Euro und vergeben das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.02.2026, 14:05 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 03.02.2026 um 09:55 Uhr fertiggestellt und 04.02.2026 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4f78dc0764790042660793d9baf6c3ed

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Darwin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 11,10EUR auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.