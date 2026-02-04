    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    Erste Chemie-Tarifrunde ohne Ergebnis - Fronten bleiben hart

    Für Sie zusammengefasst
    • Tarifrunde in Chemieindustrie ohne Einigung beendet.
    • IG BCE fordert höhere Löhne, Arbeitgeber lehnen ab.
    • Gespräche werden am 23./24. Februar fortgesetzt.
    HANNOVER (dpa-AFX) - Die erste bundesweite Tarifrunde für die Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen Industrie ist ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Gespräche seien nach zwei Tagen ohne Ergebnis vertagt worden, teilten beide Seiten am Mittwoch mit. Sie werden am 23. und 24. Februar in Wiesbaden fortgesetzt.

    Bei den Verhandlungen geht es um die Bezahlung von rund 585.000 Beschäftigten der Branche in Deutschland in 1.700 Betrieben. Vertreter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und des Bundesarbeitgeberverbands Chemie (BAVC) hatten seit Dienstag in Hannover erstmals auf Bundesebene verhandelt.

    Während die Arbeitgeberseite Lohnzurückhaltung fordert, will die Gewerkschaft mit höheren Entgelten die Kaufkraft stärken und verlangt daneben tarifvertragliche Instrumente zur Beschäftigungssicherung. Im Januar hatte es bereits regionale Tarifgespräche gegeben, die aber ohne Ergebnis geblieben waren. Der aktuelle Tarifvertrag läuft Ende Februar aus.

    Gewerkschaft lehnt Nullrunde ab

    Ein konkretes Angebot hätten die Arbeitgeber während der zweitägigen Gespräche nicht vorgelegt, hieß es bei der Gewerkschaft. Von einem Abschluss seien beide Seiten noch weit entfernt. "Die Arbeitgeber sehen kaum Spielraum beim Entgelt", sagte IG-BCE-Verhandlungsführer Oliver Heinrich und machte klar: "Eine Nullrunde wird es mit uns nicht geben. Die Arbeitgeber müssen sich noch deutlich bewegen."

    BAVC-Verhandlungsführer Matthias Bürk verteidigte dagegen die Forderung nach einer "tarifpolitischen Atempause". Die Branche habe in den vergangenen Jahren enorm an Substanz verloren. "Es gibt auf absehbare Zeit keine Zuwächse, die wir verteilen können", so Bürk. "Machen wir Arbeit am Standort Deutschland noch teurer, verschärfen wir die Krise."

    Auf deutliche Ablehnung stieß die Forderung der IG BCE nach einer tariflichen Beschäftigungssicherung. "Sichere Arbeitsplätze lassen sich nicht verordnen", sagte Bürk. "Der beste Schutz für Arbeitsplätze am Standort Deutschland ist ein Sofortprogramm für mehr Wettbewerbsfähigkeit", fügte er hinzu. "Je schneller wir wieder wettbewerbsfähig werden, desto besser sind die Perspektiven für die Beschäftigung."/fjo/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,90 % und einem Kurs von 49,25 auf Tradegate (04. Februar 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -3,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 44,64 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -29,49 %/+18,98 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung und Bewertung der Bayer-Aktie: Anleger sehen Käufe und ein Intraday‑Muster mit vermuteten US‑Zukäufen. Goldman hob das Kursziel auf 54,50 € (Buy). CHMP‑Empfehlung für Finerenon und mögliche Glyphosat‑Entspannung plus DSO‑Sparpotenzial (2 Mrd. Opex) stärken das Fundament. Viele halten die Bewertung für zu niedrig (Ziel 70–80 in 12–18 Monaten), andere warnen vor kurzfristiger Volatilität; OCEANIC‑Daten und Quartalszahlen als Katalysatoren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

