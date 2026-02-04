Factoring wächst weiter: Branchenwachstum sorgt für neue Chancen
Trotz anhaltendem Wachstum steht die Factoring-Branche 2025 vor einem Spannungsfeld aus Digitalisierungsschub, steigenden Risiken und vorsichtig optimistischem Blick auf 2026.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Der Wachstumskurs der Factoring-Branche setzte sich 2025 fort, mit einem Umsatzwachstum von über vier Prozent im zweiten Halbjahr.
- Die Geschäftserwartungen für 2026 sind positiv, da keine Gesellschaft einen Rückgang erwartet; fast 80 Prozent prognostizieren Wachstum, hauptsächlich durch Neukundengeschäft.
- Das Bestandskundengeschäft wird von fast zwei Dritteln der Befragten als stagnierend angesehen.
- Zentrale Herausforderungen sind die Digitalisierung, steigende Insolvenzen und die Sorge vor Factoring-Betrug, die ein Allzeithoch erreicht hat.
- Regulierungen wie die EU-Verordnung DORA sollen Cyber-Crime bekämpfen, jedoch wird die Verschärfung aufsichtsrechtlicher Vorgaben kritisch gesehen.
- Die Bindung von qualifiziertem Personal wird von 42 Prozent der Befragten als problematisch angesehen, was eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
