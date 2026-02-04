    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Factoring wächst weiter: Branchenwachstum sorgt für neue Chancen

    Trotz anhaltendem Wachstum steht die Factoring-Branche 2025 vor einem Spannungsfeld aus Digitalisierungsschub, steigenden Risiken und vorsichtig optimistischem Blick auf 2026.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Der Wachstumskurs der Factoring-Branche setzte sich 2025 fort, mit einem Umsatzwachstum von über vier Prozent im zweiten Halbjahr.
    • Die Geschäftserwartungen für 2026 sind positiv, da keine Gesellschaft einen Rückgang erwartet; fast 80 Prozent prognostizieren Wachstum, hauptsächlich durch Neukundengeschäft.
    • Das Bestandskundengeschäft wird von fast zwei Dritteln der Befragten als stagnierend angesehen.
    • Zentrale Herausforderungen sind die Digitalisierung, steigende Insolvenzen und die Sorge vor Factoring-Betrug, die ein Allzeithoch erreicht hat.
    • Regulierungen wie die EU-Verordnung DORA sollen Cyber-Crime bekämpfen, jedoch wird die Verschärfung aufsichtsrechtlicher Vorgaben kritisch gesehen.
    • Die Bindung von qualifiziertem Personal wird von 42 Prozent der Befragten als problematisch angesehen, was eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.






    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
