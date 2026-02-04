Seltene Erden als Waffe – und die USA ziehen plötzlich nach

China nutzte letztes Jahr seine Kontrolle über Seltene Erden und deren Verarbeitung, um Handelszugeständnisse von Trump zu erzwingen. Morgan Bazilian, Direktor des Payne Institute an der Colorado School of Mines, sagte dazu: "Das war ein völliger Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie die USA diese Dinge betrachten." Peking erkannte bereits vor Jahren, dass die Unterstützung lokaler Bergbauunternehmen eine stabile Rohstoffversorgung für die chinesische Industrie sichern und gleichzeitig ein Instrument für internationalen Druck darstellen würde.

Eine US-Regierungsbehörde stellt den größten Teil der Finanzierung für einen staatlich geführten Mineralienvorrat im Wert von 12 Milliarden US-Dollar bereit, wobei ein Teil davon wahrscheinlich von Bergbauunternehmen stammen wird, die sich teilweise im Besitz der Regierung befinden. Der Plan für die neu geschaffene strategische Reserve kritischer Mineralien der USA – von Präsident Trump als "Projekt Vault" bezeichnet – orientiert sich an Pekings langjähriger Strategie, denn China ist der Rivale, den Washington zu bekämpfen versucht.

Gleichzeitig bedeutet staatliche Beteiligung keine vollständige staatliche Kontrolle: Viele chinesische Bergbauunternehmen sind privatwirtschaftlich organisiert – darunter auch börsennotierte – und konkurrieren um Gewinne und Marktanteile. Ebenso investiert die US-Regierung in private Bergbauunternehmen und bindet Firmen wie Boeing, General Motors und Alphabet (Google) in das Projekt Vault ein.

Im Januar teilte USA Rare Earth, ein vertikal integrierter, aufstrebender Produzent von Seltenen Erden und Magneten, mit, dass ihm eine potenzielle staatliche Förderung von bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar angeboten wurde, wobei einige Unternehmensanteile an die Regierung abgegeben werden sollen. Die US-Regierung, die sich an einem chinesischen Modell des staatlich gelenkten Kapitalismus orientiert , hat seit dem letzten Jahr ähnliche Investitionen in andere inländische Mineralienproduzenten getätigt und in strategische Branchen eingegriffen.

Sie erwarb eine 10-prozentige Beteiligung am Chiphersteller Intel und eine "Goldene Aktie" an US Steel, als dieses Unternehmen von Nippon Steel aus Japan übernommen wurde. Für das Projekt Vault wird die Export-Import-Bank, eine US-amerikanische Behörde, Kredite in Höhe von bis zu 10 Milliarden US-Dollar bereitstellen, während privates Kapital voraussichtlich etwa 2 Milliarden US-Dollar für das Projekt beisteuern wird.

Peking hat seit langem große Vorräte an Metallen wie Kupfer, Aluminium und Zink angelegt und das System im Jahr 2024 modernisiert, um weitere Mineralienarten aufzunehmen. Als China im vergangenen Frühjahr die Exporte von Seltenerdmagneten drastisch reduzierte, waren amerikanische Unternehmen wie Ford aufgrund von Lieferengpässen gezwungen, ihre Fabriken vorübergehend zu schließen.

Der Name "Strategische Reserve kritischer Mineralien" erinnert an die "Strategische Erdölreserve" , ein bundeseigenes und -verwaltetes Öllager in unterirdischen Salzkavernen an vier Standorten in den USA. Wie die neue Mineralienreserve geht auch das Erdöllager auf einen ausländischen Versorgungsengpass zurück – das arabische Ölembargo der 1970er-Jahre. Mit einer genehmigten Lagerkapazität von 714 Millionen Barrel soll es Bedrohungen durch feindliche Staaten, die die Versorgung unterbrechen wollen, abwehren.

Die Mineralreserven erfordern die Lagerung wichtiger Rohstoffe in sicheren Einrichtungen im ganzen Land. Die Export-Import-Bank gab bekannt, dass die Lagerbestände unabhängig verwaltet würden, nannte aber nicht die zuständige Institution. Experten zufolge ist die Bevorratung von Mineralien schwieriger als die von Erdöl. Die strategische Erdölreserve umfasst sowohl süßes (hat wenig Schwefel, typisch unter 0,5 Prozent) als auch saures Rohöl (hat mehr Schwefel, typisch über 0,5 Prozent) sowie 17 Seltene Erden und Dutzende weiterer kritischer Mineralien. Der Bedarf an diesen Mengen variiert im Laufe der Zeit, je nachdem, wie Autos, Flugzeuge und andere Industriegüter hergestellt werden.

Wenn die Anlagen mit relativ unverarbeiteten Rohstoffen bestückt sind, könnten diese im Notfall nicht sofort in Fabriken eingesetzt werden. Die Lagerung fertiger Produkte, wie beispielsweise Seltenerdmagnete, birgt jedoch eigene Probleme, da sich die Produktspezifikationen ständig weiterentwickeln.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion