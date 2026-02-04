Klondike Gold bohrt Step-out von 600 Metern ab der Lagerstätte Lone Star und durchteuft einen breiten Abschnitt mit einer Goldmineralisierung, der die Zielzone Lone Star nach Südosten erweitert

4. Februar 2026 – Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FRA: LBDP; OTCQB: KDKGF) („Klondike Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Bohrergebnisse aus zwei Bohrlöchern bekannt zu geben, mit denen die Goldmineralisierung in Streichrichtung vom Gebiet der Mineralressourcenschätzung („MRE“) [1] für Lone Star in dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Klondike District (das „Konzessionsgebiet“) in der Nähe von Dawson City in Yukon, Kanada, untersucht wurde.

Zwei Explorationsdiamantbohrlöcher, LS22-492 und EC25-578, wurden mehr als 500 Meter in Streichrichtung südöstlich der Zone Lone Star abgeschlossen (Abbildung 1). Bohrloch LS22-492, das sich 500 Meter südöstlich entlang der Streichrichtung der Zone Lone Star befindet, durchteufte einen breiten Abschnitt mit einer goldhaltigen Alteration, der durchschnittlich 0,29 g/t Au über 64,1 Meter ergab. Bohrloch EC25-578, das sich ca. 700 Meter südöstlich der Lagerstätte Lone Star und in einem angrenzenden Alterationstrend und einer angrenzenden Struktur befindet, ergab durchschnittlich 5,16 g/t Au über 1,0 Meter in einer Tiefe von 81 Metern. Die wahren Mächtigkeiten der gemeldeten Abschnitte sind noch nicht bekannt. Beide Bohrlöcher waren darauf ausgelegt, das Potenzial für Erweiterungen der Alteration und der Mineralisierung zu prüfen, die mit der Lagerstätte Lone Star in Verbindung stehen.

Peter Tallman, President und CEO von Klondike Gold, merkte dazu wie folgt an: „Die Erweiterung der Zone Lone Star ist eine unserer obersten Prioritäten, und neue Zielgebiete, die sich aus der Geologie und strukturellen Anpassungen auf der Basis der 2025 abgeschlossenen Bohrungen ergeben, bringen uns diesem Ziel stetig näher. Die MRE für das Gebiet von Lone Star umfasst nach derzeitiger Definition eine Länge von 500 m an der Oberfläche. Diese neuen Abschnitte mit den Untersuchungsergebnissen in LS22-492 und EC25-578 sind Step-outs von mehr als 500 Metern entlang der prognostizierten Streichlänge ab der Zone Lone Star. Diese Ergebnisse liefern dem Unternehmen konkrete Ziele für 2026, um Probebohrungen für eine bedeutende Erweiterung der Zone Lone Star im Südosten durchzuführen.“

Im Rahmen des Explorationsprogramms des Unternehmens von 2025 wurde Bohrloch LS22-492 erneut protokolliert, um detaillierte lithologische und strukturelle Eigenschaften zu ermitteln, und umfassend neu beprobt. Die in LS22-492 festgestellte Alteration und Goldmineralisierung erstreckt sich nunmehr laut Interpretation 500 Meter weiter entlang der Streichrichtung innerhalb des Mineralisierungskorridors von Lone Star. Darüber hinaus wird LS22-492 nun dahingehend interpretiert, dass es vor dem unteren felsischen Verband endete, der als Hauptzielhorizont für die Goldanreicherung interpretiert wird.[2] Dieser Zielhorizont bleibt unerkundet und stellt eine Priorität für Folgearbeiten mit bedeutend tieferen Bohrungen dar.

Während der dritten Phase des Bohrprogramms 2025 wurde das Bohrloch EC25-578 in der Zone Pioneer/Frontier fertiggestellt, um hochgradige historische Oberflächenproben weiter zu untersuchen. Die im Jahr 2016 entnommene Schürfprobe 2005504 ergab einen Spitzenwert von 73,5 g/t Au; dies war eine von fünf Schürfproben, die sämtlich einen Gehalt von über 4,75 g/t Au aufwiesen (siehe Abbildung 2). Bohrloch EC25-578 durchteufte zwei interessante Zonen einer Goldmineralisierung. Die untere Zone von 78,0-82,5 m durchteufte eine Silifizierung sowie zwei Quarzgänge, die durchschnittlich 1,56 g/t Au über den Abschnitt von 4,5 Metern ergaben.

Die hier gemeldeten Untersuchungsergebnisse aus Diamantbohrkernproben werden gemäß den Protokollen des Unternehmens für Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle („QS/QK“) erfasst und verarbeitet. Die Bohrkernproben wurden von MSALabs (Prince George/Langley) unter Verwendung branchenüblicher Analysemethoden vorbereitet und analysiert, und die Goldanalysen wurden unter Verwendung des Photon-Assay-Verfahrens durchgeführt. Die in Abbildung 2 aufgeführten Ergebnisse der Gesteinsproben sind Ergebnisse der Schürfgesteinsproben aus dem Jahr 2016, die von Bureau Veritas Laboratories (Whitehorse/Vancouver) unter Verwendung branchenüblicher Analysemethoden aufbereitet und analysiert wurden; die Goldanalysen wurden mittels Brandprobe durchgeführt.

Tabelle 1: Zusammenfassung bedeutender Goldabschnitte in EC25-578 und LS22-492

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) LS22-492 136,7 236,3 99,6 0,21 einschl. 136,7 200,8 64,1 0,29 einschl. 167,0 167,5 0,5 6,53 einschl. 198,7 199,3 0,6 3,17 EC25-578 42,5 44,5 2,0 1,02 und 78,0 82,5 4,5 1,56 einschl. 81,0 81,5 0,5 5,52 einschl. 81,5 82,0 0,5 4,79

Abbildung 1: Bohrlochstandorte 2015–2025, getrennt nach Jahren, mit dem Umfang des Tagebaus aus der MRE[1]

Aktueller Stand der Exploration

Diese Ergebnisse stützen die Interpretation, dass der Mineralisierungskorridor Lone Star nach Südosten über die Grenzen der derzeit definierten Lagerstätte Lone Star hinaus offen ist. Das Vorhandensein einer Goldmineralisierung in den beiden Bohrlöchern LS22-492 und EC25-578 deutet darauf hin, dass günstige Strukturen und lithologische Trägerschichten entlang der Streichrichtung und in der Tiefe weiterhin offen sind. Obwohl die Kontinuität und wirtschaftliche Bedeutung dieser Mineralisierung noch nicht bestätigt sind, zeigen die Ergebnisse das Potenzial für eine Erweiterung des mineralisierten Korridors von Lone Star über die Grenzen des bestehenden Ressourcengebiets hinaus.

Für das Jahr 2026 plant das Unternehmen derzeit ein Bohrprogramm über 8.000 - 10.000 Meter, um die erste MRE[1] des Projekts, die 2022 veröffentlicht wurde, zu erweitern. Nach Abschluss der Saison beabsichtigt das Unternehmen, eine aktualisierte MRE zu veröffentlichen, die die Bohrungen von 2015 bis 2026 umfassen soll. Das Unternehmen hat Kluane Drilling aus Whitehorse, YT, mit Bohrdienstleistungen beauftragt, wobei das Programm Anfang April starten soll.

Abbildung 2: Querschnitt des Explorationsbohrlochs in Pioneer mit Oberflächen-Schürfproben, die in früheren Jahren entnommen wurden.

UNTERNEHMENSUPDATE

Das Unternehmen gibt außerdem das Ausscheiden von Frau Jasvir Kaloti als Chief Financial Officer und Corporate Secretary sowie die Berufung von Frau Brenda Nowak als ihre Nachfolgerin bekannt.

Frau Nowak verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Rechtsbranche und ist auf Wertpapiere und Unternehmensfinanzen spezialisiert. Als CFO und Corporate Secretary spielt sie eine zentrale Rolle bei der Unterstützung ihres Board of Directors und der Geschäftsleitungsteams.

Neben ihrer Funktion als Corporate Secretary und CFO von Klondike Gold ist sie Vice President Corporate Finance von Fiore Advisory & Management Corp. und Corporate Secretary von North Arrow Minerals. In der Vergangenheit war sie als leitende Angestellte und Direktorin mehrerer börsennotierter Unternehmen mit Fokus auf den Rohstoffsektor tätig.

Herr Tallman, CEO von Klondike Gold, erklärte dazu wie folgt: „Im Namen des Board of Directors von Klondike Gold möchte ich Jasvir für ihre wichtigen Beiträge zum Unternehmen in den letzten sechs Jahren danken. Wir wünschen Jasvir für ihre zukünftigen Aufgaben alles Gute.”

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen und wissenschaftlichen Informationen wurden von Peter Tallman, P.Geo., President und CEO von Klondike Gold und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure of Mineral Projects (Offenlegungsstandards für Mineralprojekte) geprüft und genehmigt. Detaillierte technische Informationen, Spezifikationen, analytische Informationen und Verfahren finden Sie auf der Website des Unternehmens.

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt-Asset Klondike im Yukon (Kanada), einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf Gold ab, das in Verbindung mit der 55 Kilometer langen distriktgroßen orogenen Verwerfung des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields steht. Unter anderem wurden in der Lone Star Zone und der Stander Zone mehrere Kilometer lange Goldmineralisierungen identifiziert. Das Unternehmen verfügt über zwei oberflächennahe Goldlagerstätten mit geschätzten Ressourcen in der Zone Lone Star von 469.000 Unzen Gold an angedeuteten Ressourcen (19.535.528 Tonnen mit einem Gehalt von 0,643 g/t Au) und 112.000 Unzen an vermuteten Ressourcen (6.156.522 Tonnen mit einem Gehalt von 0,503 Gramm Gold pro Tonne) und in der Zone Stander von 65.044 Unzen Gold an angedeuteten Ressourcen (2.049.741 Tonnen mit einem Gehalt von 0,987 g/t Au) und 12.397 Unzen an vermuteten Ressourcen (304.821 Tonnen mit einem Gehalt von 1,265 Gramm Gold pro Tonne)[1], gemeldet mit einem Cutoff-Gehalt von 0,2 g/t Au unter Verwendung eines Goldpreises von 1.700 USD/Unze und eines Wechselkurses von 0,75 USD/CAD. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine Royalty-Beteiligung an der Bergbauproduktion des derzeit aktiven Konzessionsgebiets Montana Creek Placer[3]. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung seines 727 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das über Linienflüge und von der Regierung unterhaltene Straßen erreichbar ist und sich am Stadtrand von Dawson City, Yukon, innerhalb des traditionellen Territoriums der Tr’ondëk Hwëch’in First Nation befindet.

