Software-Aktien im Sturzflug: Verborgene Chancen für kluge Anleger"

Der Software-Sektor erlebt derzeit einen der heftigsten Ausverkäufe seit Jahren. Während die Aktien von KI-Hardwareherstellern und Chipproduzenten auf neue Höchststände klettern, stürzen die Aktienkurse etablierter Softwareunternehmen regelrecht ab. So ist der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF etwa um 22% von seinem jüngsten Hoch gefallen und ist damit nach offizieller Definition in einen Bärenmarkt ingetreten.

Der S&P Software and Service Index sank um 8,7% auf den tiefsten Stand seit 9 Monaten und verzeichnete damit den stärksten Tagesrückgang seit Monaten. Was auf den ersten Blick katastrophal erscheint, könnte sich bei näherer Betrachtung und für informierte Anleger jedoch als außergewöhnliche Chance herausstellen. Denn der Markt übersieht die wahren Wettbewerbsvorteile etablierter Software-Konzerne und bewertet sie pauschal als Verlierer der KI-Revolution. Diese Software-Aktien sind für langfristig orientierte Anleger inzwischen mehr als nur einen Blick wert.