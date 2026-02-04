CHAR Technologies lizenziert Hochtemperatur-Pyrolysetechnologie an GazoTech SAS für den Markteintritt in Europa

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 4. Februar 2026 / CHAR Technologies Ltd. („CHAR Tech“ oder „das Unternehmen“) (TSXV:YES) (FWB:68K), ein führender Anbieter von nachhaltigen Biomasse-Energielösungen, gab heute bekannt, dass es eine formelle Lizenzvereinbarung für technologisches Knowhow mit GazoTech SAS („GazoTech“), einem in Frankreich ansässigen Energieentwickler, geschlossen hat, um den Einsatz der Technologie von CHAR Tech in Frankreich und ausgewählten europäischen Märkten zu unterstützen.

Die Vereinbarung folgt auf die jüngsten Fortschritte bei der Inbetriebnahme der Anlage für erneuerbare Energien von CHAR Tech in Thorold und ergänzt die laufende Entwicklung größerer Projekte des Unternehmens in Nordamerika.

Im Rahmen der Vereinbarung ist CHAR Tech der Lizenzgeber seiner proprietären Hochtemperatur-Pyrolyse-Technologie („HTP“) und gewährt GazoTech eine Knowhow-Lizenz für Projekte, die in Frankreich sowie bestimmten weiteren europäischen Märkten entwickelt werden, vorbehaltlich der projektbezogenen Anwendung der lizenzierten Technologie.

GazoTech hat mehrere Projekte in Frankreich, die sich in der Entwicklung befinden, darunter insbesondere:

- Eine industrielle Integrationsmöglichkeit, bei der Abfallbiomasse in Synthesegas umgewandelt wird, um den industriellen Wärmeenergiebedarf zu decken und gleichzeitig Biokohlenstoff für metallurgische Anwendungen zu produzieren; und

- das Projekt Bio-Méthane Provence („BMP“), das sich am Standort einer ehemaligen Biomasse-Kraftwerksanlage befindet und von GazoTech zusammen mit wichtigen Projektpartnern vorangetrieben wird.

Beide Unternehmen gehen davon aus, dass diese Projekte die Entwicklungs- und Umsetzungsphase durchlaufen werden, wobei weitere Details bekannt gegeben werden, sobald wichtige Projektmeilensteine erreicht sind.

„Die Zusammenarbeit mit dem Team von GazoTech war in den letzten Jahren äußerst kooperativ“, sagte Andrew White, Chief Executive Officer von CHAR Tech. „Es hat eine Reihe von Projekten in Frankreich effizient vorangetrieben, und wir sehen eine große Chance, die Entwicklungs- und technischen Fähigkeiten zu nutzen, um HTP-Projekte in Frankreich und im Laufe der Zeit in ganz Europa umzusetzen.“