    Dax gibt nach - Chemiewerte stützen den MDax

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax schwankt, fällt um 0,4% auf 24.694 Punkte.
    • Chemiewerte steigen, Heidelberg Materials stark belastet.
    • KI-Sorgen drücken Software-Aktien, Scout24 -5,5%.
    Aktien Frankfurt - Dax gibt nach - Chemiewerte stützen den MDax
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Mittwoch keine klare Richtung gefunden. Der Leitindex schwankte um seinen Vortagesschluss und gab bis zum frühen Nachmittag um 0,4 Prozent auf 24.694 Punkte nach.

    Einerseits stützte die anhaltende Erholung der Gold- und Silberpreise, deren scharfe Korrektur vergangene Woche auch die Aktienmärkte belastet hatte. Andererseits verwies die Commerzbank auf die Besorgnis bezüglich der Einführung neuer Tools rund um Künstliche Intelligenz (KI) und deren potenzielle Störung traditioneller Geschäftsmodelle. Das hatte zuletzt vor allem die Aktien von Software- und Datenbankanbietern belastet.

    Angesichts deutlicher Kursgewinne bei Chemiewerten stieg der MDax der mittelgroßen Börsenwerte am Mittwoch um 0,7 Prozent auf 31.763 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent nach oben.

    "Die Vorsicht bleibt derzeit ein stetiger Begleiter bei den Investoren", beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Handelsgeschehen. "Zum einen bleibt die Situation im Nahen Osten angespannt, und zum anderen kommen immer mehr durchwachsene Unternehmensnachrichten und Quartalsberichte in die Finanzmärkte."

    Auf Sektorebene hatte ein Bericht im "Handelsblatt" über die Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate durch die Europäische Union (EU) unterschiedliche Auswirkungen. Mit minus 8,5 Prozent davon belastet wurden die Aktien von Heidelberg Materials , während viele Titel aus dem Chemiebereich davon profitierten. BASF stiegen im Dax um 3,8 Prozent, und an der Index-Spitze gewannen Brenntag 6,1 Prozent. Im MDax zogen Evonik , Lanxess und Wacker Chemie zwischen 5,5 und 7,9 Prozent an.

    In dem Medienbericht hieß es unter Berufung auf einen hochrangigen EU-Beamten, die EU-Kommission wolle ihr wichtigstes Klimaschutzinstrument, den Europäischen Emissionshandel, abschwächen. Geplant sei, über einen längeren Zeitraum als bisher vorgesehen kostenlose Zertifikate auszugeben, um energieintensive Unternehmen wie etwa aus der Chemiebranche zu entlasten.

    Heidelberg Materials dagegen litt unter der Nachricht - laut Händlern, weil Anleger zuletzt darauf gesetzt hätten, dass der Zementkonzern ein Vorreiter dabei sei, die Produktion emissionsfrei zu machen. Dies wollten sich die Heidelberger eigentlich teuer bezahlen lassen, argumentierte der Börsianer.

    Zu den Aktien, die besonders unter den Sorgen vor KI-Konkurrenz litten, zählten aus dem Internetbereich Scout24 , die 5,5 Prozent einbüßten. Für die Anteilsscheine des stark im Software-Geschäft engagierten Technologiekonzerns Siemens ging es um 5,2 Prozent nach unten.

    Zudem richteten sich die Blicke auf Geschäftszahlen des Halbleiterherstellers Infineon . Am Markt wurden diese überwiegend gelobt. Dagegen kamen die Aussagen über eine kräftige Erhöhung der Investitionen und auch zum Umsatzziel weniger gut an. Die Aktien schwankten und fielen zuletzt um 2,5 Prozent.

    Die Papiere von PVA Tepla brachen als Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax um gut 13 Prozent ein. Das Technologieunternehmen hatte im vergangene Jahr in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld weniger Umsatz erzielt und verdient. Zudem enttäuschte der Ausblick./la/stk

    --- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,73 % und einem Kurs von 49,17 auf Tradegate (04. Februar 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +8,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 44,27 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -27,20 %/+7,18 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    14 im Artikel enthaltene Werte
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
