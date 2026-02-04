Anteil der Elektro-Neuzulassungen steigt zu Jahresbeginn
- E-Auto-Neuzulassungen steigen auf 42.700 im Januar.
- Anteil der E-Autos bei 22 Prozent, plus 5 Punkte.
- Gesamtmarkt schwächelt, Neuzulassungen sinken um 6,6 %.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen ist zu Jahresbeginn erneut gestiegen. Knapp 42.700 Pkw mit Batteriemotor (BEV) wurden im Januar neu zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das waren fast 24 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Anteil von E-Autos an allen Neuzulassungen lag demnach bei 22 Prozent und damit um mehr als fünf Prozentpunkte über dem Januarwert des Vorjahres.
Der hohe Anteil sei vor allem auf die schwache Entwicklung im Gesamtmarkt zurückzuführen, teilte Verkehrsexperte Constantin Gall vom Beratungsunternehmen EY mit. Er liege in etwa auf dem Niveau des letzten Quartals 2025. Grundsätzlich habe sich das Wachstum bei den E-Neuzulassungen im Januar verlangsamt. "Im Dezember war aber noch ein Wachstum von 63 Prozent registriert worden", betonte Gall.
Das hängt aus seiner Sicht mit der vorherrschenden Unklarheit mit Blick auf die angekündigte neue Elektro-Förderung des Bundes zusammen.
Insgesamt schwächelte der Neuwagen-Markt im Januar den Zahlen des KBA zufolge. Demnach wurden im ersten Monat des neuen Jahres bundesweit 193.981 Pkw neu zugelassen. Das waren 6,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Knapp 70 Prozent davon waren gewerblich, der Rest privat./maa/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie
Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,55 % und einem Kurs von 90,50 auf Tradegate (04. Februar 2026, 14:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um -12,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,44 %.
Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 35,21 Mrd..
Als Dienstwagen, von daher kann ich Dir leider dazu keine Antwort geben.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autobauer-audi-ist-in-der-versenkung-verschwunden-01/100178713.html
Anfang März ist Produktpräsentation für den iX3 beim freundlichen BMW Händler. Ich habe mich schon angemeldet, wird bestimmt wieder ein schönes Event. Die Bewirtung ist bei meinem Händler immer Premium. 😜🤣 800 km Reichweite reicht für meine Urlaubsfahren, komme dann ohne Ladestop an. Ich hatte 10 Jahre den E83 und könnte mir vorstellen, mir wieder einen X3 er zu kaufen, gerne auch elektrisch. Wobei der X1 handlicher ist und bei gleicher Leistung besser läuft.