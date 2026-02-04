    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    217 Aufrufe 217 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anteil der Elektro-Neuzulassungen steigt zu Jahresbeginn

    Für Sie zusammengefasst
    • E-Auto-Neuzulassungen steigen auf 42.700 im Januar.
    • Anteil der E-Autos bei 22 Prozent, plus 5 Punkte.
    • Gesamtmarkt schwächelt, Neuzulassungen sinken um 6,6 %.
    Anteil der Elektro-Neuzulassungen steigt zu Jahresbeginn
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen ist zu Jahresbeginn erneut gestiegen. Knapp 42.700 Pkw mit Batteriemotor (BEV) wurden im Januar neu zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das waren fast 24 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Anteil von E-Autos an allen Neuzulassungen lag demnach bei 22 Prozent und damit um mehr als fünf Prozentpunkte über dem Januarwert des Vorjahres.

    Der hohe Anteil sei vor allem auf die schwache Entwicklung im Gesamtmarkt zurückzuführen, teilte Verkehrsexperte Constantin Gall vom Beratungsunternehmen EY mit. Er liege in etwa auf dem Niveau des letzten Quartals 2025. Grundsätzlich habe sich das Wachstum bei den E-Neuzulassungen im Januar verlangsamt. "Im Dezember war aber noch ein Wachstum von 63 Prozent registriert worden", betonte Gall.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Short
    113,22€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 13,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    89,88€
    Basispreis
    1,61
    Ask
    × 6,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das hängt aus seiner Sicht mit der vorherrschenden Unklarheit mit Blick auf die angekündigte neue Elektro-Förderung des Bundes zusammen.

    Insgesamt schwächelte der Neuwagen-Markt im Januar den Zahlen des KBA zufolge. Demnach wurden im ersten Monat des neuen Jahres bundesweit 193.981 Pkw neu zugelassen. Das waren 6,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Knapp 70 Prozent davon waren gewerblich, der Rest privat./maa/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,55 % und einem Kurs von 90,50 auf Tradegate (04. Februar 2026, 14:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um -12,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 35,21 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Anteil der Elektro-Neuzulassungen steigt zu Jahresbeginn Der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen ist zu Jahresbeginn erneut gestiegen. Knapp 42.700 Pkw mit Batteriemotor (BEV) wurden im Januar neu zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das waren fast 24 Prozent mehr als im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     