Karbon-X veröffentlicht Quartalsbericht auf Formular 10-Q und verzeichnet starkes Umsatzwachstum und kommerzielle Skalierung

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 4. Februar 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, gab heute bekannt, dass es seinen Quartalsbericht auf Formular 10-Q für die sechs Monate bis zum 30. November 2025 eingereicht hat.

Der Bericht unterstreicht die anhaltende Dynamik der kommerziellen Aktivitäten von Karbon-X, die durch ein signifikantes Umsatzwachstum und die Ausweitung seiner globalen CO2-Aktivitäten auf den Märkten für den rechtlich vorgeschriebenen und freiwilligen Emissionsausgleich angetrieben wird.

„In den letzten Quartalen konnten wir Karbon-X von einer sich in der Entwicklung befindlichen Plattform zu einem skalierten, umsatzgenerierenden globalen Betreiber ausbauen“, sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X Corp.

„Der Umsatz stieg auf 56,5 Millionen $ (USD) gegenüber 1,3 Millionen $ (USD) im Vorjahreszeitraum, was die Stärke unserer Geschäftsstrategie und die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Emissionsausgleichslösungen widerspiegelt. Da wir weiterhin in den Ausbau unserer Geschäftstätigkeit investieren, sind wir dank unserer wachsenden globalen Präsenz, unserer verbesserten Rentabilität und unserer gestärkten Liquiditätslage gut für die nächste Wachstumsphase und die langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre aufgestellt.“

Finanzielle Highlights:

- Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,3 Millionen $ (USD) auf 56,5 Millionen $ (USD), was das deutliche Wachstum der globalen Handelsaktivitäten und der kommerziellen Umsetzung widerspiegelt.

- Der Bruttogewinn hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit 2,3 Millionen $ (USD) mehr als verdreifacht, obwohl das Unternehmen die Umsatzkosten zur Unterstützung höherer Transaktionsvolumina skaliert hat.

- Die Liquidität wurde erheblich gestärkt, wobei die Endbestände an Barmitteln gegenüber dem Vorjahr um 347 % auf 6,5 Millionen $ (USD) stiegen, unterstützt durch Aktienemissionen und ein diszipliniertes Working-Capital-Management.

Operative und strategische Highlights:

- Weiterer Ausbau des weltweiten Verkaufs von Emissionszertifikaten nach verschiedenen Standards, darunter VCS, Gold Standard, ACR und REDD+, zur Diversifizierung der Einnahmen.