GOLDMAN SACHS stuft ELI LILLY AND COMPANY auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eli Lilly mit einem Kursziel von 1145 US-Dollar auf "Buy" belassen. Angesichts zuletzt gewachsener Anlegersorgen habe der Pharmakonzern solide Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 geliefert, schrieb Asad Haider am Mittwoch. Wichtiger sei allerdings die aus seiner Sicht vernünftige Umsatzzielspanne für 2026, deren Mittelpunkt 5 Prozent über dem Konsens liege. Damit strahlten die US-Amerikaner deutlich mehr Optimismus aus als tags zuvor Novo Nordisk, der dänische Konkurrent am Markt für Abnehmmittel./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:52 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,45 % und einem Kurs von 920,3EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Asad Haider

Analysiertes Unternehmen: ELI LILLY AND COMPANY

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1145

Kursziel alt: 1145

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



