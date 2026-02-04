TACO & Big-Mac-Trade: Spielt die Wall Street mit dem Feuer?

Im vergangenen Jahr entstand der TACO-Trade (Trump Always Chickens Out), der auf der Annahme beruhte, dass der US-Präsident bei zu negativen Marktreaktionen seine gewagten Schritte zurückfahren würde.

Seit US-Präsident Donald Trump seine zweite Amtszeit angetreten hat, reagieren Händler immer häufiger auf Beiträge auf Truth Social.

Und 2026 hat bereits zwei weitere Akronymänderungen im Zusammenhang mit Maßnahmen des Weißen Hauses hervorgebracht.

Nachdem Trump am Wochenende eine einjährige Obergrenze von 10 Prozent für Kreditkartenzinsen gefordert hatte, stellte die Ökonomin Claudia Sahm den Big MAC (Midterms Are Coming) Trade vor.

Gina Moesing (links) erklärt den Taco-Trade Und: Anleger reagierten zudem erleichtert auf die geopolitische Entspannung rund um Grönland. US-Präsident Donald Trump nahm überraschend sowohl seine Zolldrohungen gegen acht europäische Staaten zurück als auch die zuvor angedeutete Möglichkeit militärischen Vorgehens. Trump sprach nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte von einem "Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung". Die Kehrtwende löste an den Märkten den TACO-Trade aus.

In unserem Podcast sprechen wir darüber, warum dieses Narrativ bisher profitabel war, weshalb es sich gerade selbst zerstören könnte – und welche Branchen schon jetzt heftig reagieren: Banken, Kreditkarten, Versicherungen und Rüstung. Zum Schluss: der wichtigste Rat für Anleger in einem überbewerteten, kaum abgesicherten Markt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

