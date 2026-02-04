Dieser Micro-Cap hat jetzt brutal rasiert – und lässt AppLovin alt aussehen!

Für die Anteile von Cloud- und Software-Dienstleister ist das Marktumfeld aktuell brutal hart. Künstliche Intelligenz ist nach Einschätzung von Investoren vom Rückenwind zum Gegenwind geworden.

Es wird befürchtet, dass agentische KI bisher erfolgreiche und wachstumsstarke Software-Stacks überflüssig machen und ersetzen könnte. Aktien wie Microsoft, SAP, Salesforce und ServiceNow sind daher schon seit Wochen im freien Fall.

Auch der Star der Werbetechnologiebranche AppLovin kämpft seit Wochen mit starken Kursverlusten. Dafür sind nicht nur neue Short-Reports und Betrugsvorwürfe verantwortlich, sondern am Mittwoch ein Bericht über das vielversprechende Startup CloudX, welches das Geschäftsmodell frontal angreifen will. Die Aktie verliert deutlich zweistellig an Wert.

Digital Turbine steigt am Mittwoch gegen den Branchentrend

Zweistellig im Plus sind hingegen die Anteile von Micro-Cap Digital Turbine. Das Unternehmen mit einem bescheidenen Börsenwert von 554,0 Millionen US-Dollar (AppLovin: 156,1 Milliarden US-Dollar) ist ebenfalls im Bereich Online-Marketing tätig und hat am Dienstagabend ein Quartalsergebnis deutlich über den Markterwartungen vorgelegt.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 12,4 Prozent auf 151,4 Millionen US-Dollar. Damit präsentierte das Unternehmen ein Ergebnis um 5,7 Millionen US-Dollar über den Schätzungen. Für das Unternehmen ist es nach einer Wachstumsdelle zwischen 2023 und 2025 das vierte Quartal mit einer positiven Umsatzentwicklung in Folge.

Vorzeichenwechsel beim Gewinn, Ertragslage verbessert sich

Auch beim Ertrag konnte Digital Turbine glänzen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) landete mit 0,18 US-Dollar um 6 Cent über den Erwartungen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum konnte sich der Konzern hier um 5 Cent je Anteil steigern.

Beim operativen Ertrag kam es nach Verlusten im Zeitraum vor einem Jahr zu einem Vorzeichenwechsel. Aus einem Minus von 12,75 Millionen US-Dollar wurde ein EBITDA von 21,65 Millionen US-Dollar. Auch der Nettoertrag wechselte das Vorzeichen. Digital Turbine konnte einen kleinen Gewinn von 5,1 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Damit endet eine für Anlegerinnen und Anleger lange Durststrecke. Das Unternehmen könnte die Talsohle durchschritten haben.

Zufriedenstellende Prognose, Fortschritte beim Schuldenabbau

Trotz eines zunehmend hart umkämpften Marktes zeigte sich das Management für das laufende Geschäftsjahr zuversichtlich und stellte ein Umsatzergebnis von 553 bis 558 Millionen US-Dollar in Aussicht. Das wäre eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahresergebnis von 490,5 Millionen US-Dollar. Der bereinigte EBITDA-Gewinn soll sich auf 114 bis 117 Millionen US-Dollar belaufen nach 95,5 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor.

Der zwischenzeitlich stark in die Kritik geratene CEO William Stone sieht nach eigener Aussage eine "starke Nachfrage" und eine verbesserte Ausführung der Unternehmensstrategie. Außerdem betonte er in der Pressemitteilung die Fortschritte beim Schuldenabbau: Die Verschuldungsquote sei von 5 auf 3 gesunken. Die Nettoverschuldung, eine Erklärung für den Crash der Aktie in den vergangenen Jahren, sank von zeitweise 406,5 Millionen US-Dollar auf zuletzt 314,5 Millionen US-Dollar.

Aktie kontert mit starken Kursgewinnen, frische Kaufsignale

Am Markt wird Digital Turbine gegen den auch am Mittwoch anhaltend schwachen Trend bei Software-Aktien gefeiert. Die Aktie verzeichnete in der Spitze ein Plus von fast 20 Prozent, während AppLovin um weitere 15 Prozent eingebrochen ist. Gegenüber dem Stand vor einem blickt Digital Turbine inzwischen auf ein Plus von knapp 110 Prozent zurück.

Damit ist der Turnaround nach einem Crash von über 100 auf zeitweise 2 US-Dollar in vollem Gange. Mit der raschen Rückeroberung der Durchschnittslinien (50 und 200-Tage), die am Dienstag noch aufgegeben wurden, liegen außerdem frische Kaufsignale vor. Das könnte der Aktie einen raschen Weg zurück zu den 52-Wochen-Hochs bei 8,25 US-Dollar ebnen.

Fazit: Da dürfte noch einiges mehr zu holen sein!

Auch fundamental hellt sich die Lage immer weiter auf. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analystinnen und Analysten einen bereinigten Gewinn von 0,36 US-Dollar pro Aktie, für das im März beginnende Geschäftsjahr 2027 wird ein Ertrag von 0,61 US-Dollar erwartet. Daraus folgen erstaunlich niedrige Gewinnvielfache von 13,7 beziehungsweise 8,2.

Der Trend im Branchenvergleich äußerst niedriger Vielfache setzt sich auch bei anderen Kennzahlen fort, so zum Beispiel beim Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 (siehe oben) oder dem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 10,8 (vs. 18,0) . Das deutet auf eine strukturelle Unterbewertung hin.

Wer auf der Suche nach einem aussichtsreichen Micro-Cap ist, sollte hier zuschlagen – Voraussetzung für ein Investment ist jedoch, die zum Teil wahnwitzige Schwankungsbreite der Aktie aushalten zu können.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion