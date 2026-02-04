Stabilus SE: 0,35 € Dividende & Dr. Heinricht im Aufsichtsrat gewählt

Die Hauptversammlung der Stabilus SE beschloss eine Dividende von 0,35 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2025.

Die Gesamtdividende beträgt 8,6 Mio. €, was einer Ausschüttungsquote von ca. 37% entspricht.

Dr. Stephan Kessel, der langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrats, beendet seine Amtszeit.

Dr. Frank Heinricht wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt und bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Industrie mit.

Der neu konstituierte Aufsichtsrat wählte Dr. Frank Heinricht zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats.

Die Hauptversammlung hatte eine Kapitalvertretung von 64%, die Abstimmungsergebnisse werden bald veröffentlicht.

Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Stabilus ist am 04.02.2026.

Der Kurs von Stabilus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,960EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,22 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,100EUR das entspricht einem Plus von +0,70 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.024,16PKT (+0,24 %).





