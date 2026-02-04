Börsenstart USA - 04.02. - US Tech 100 schwach -0,84 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:48) bei 49.381,88 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: Merck & Co +3,32 %, Nike (B) +3,24 %, Apple +3,05 %, Sherwin-Williams +2,47 %, Amgen +2,33 %

Flop-Werte: IBM -4,93 %, Salesforce -3,93 %, Goldman Sachs Group -2,03 %, Amazon -1,42 %, NVIDIA -1,12 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:49) bei 25.128,49 PKT und fällt um -0,84 %.

Top-Werte: GE Healthcare Technologies +6,45 %, Mondelez International Registered (A) +5,14 %, Starbucks +3,06 %, Apple +3,05 %, PepsiCo +3,01 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -15,10 %, Take-Two Interactive Software -9,55 %, Advanced Micro Devices -9,18 %, Palantir -8,48 %, Shopify -7,23 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.910,03 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: MGM Resorts +11,85 %, Johnson Controls International +8,67 %, Fortive +7,88 %, Eli Lilly +7,28 %, HP +6,74 %

Flop-Werte: Boston Scientific -17,14 %, AppLovin Registered (A) -15,10 %, Take-Two Interactive Software -9,55 %, T. Rowe Price Group -9,19 %, Advanced Micro Devices -9,18 %