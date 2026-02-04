    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMGM Resorts AktievorwärtsNachrichten zu MGM Resorts

    MGM Resorts Aktie dreht auf +11,85 % - 04.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die MGM Resorts Aktie bisher um +11,85 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MGM Resorts Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    MGM Resorts International ist ein führendes globales Unterhaltungsunternehmen, das Casino-Resorts betreibt. Es bietet Glücksspiel, Hotelunterkünfte, Gastronomie, Unterhaltung und Konferenzdienstleistungen an. Als einer der größten Betreiber in den USA, insbesondere in Las Vegas, konkurriert es mit Caesars Entertainment, Wynn Resorts und Las Vegas Sands. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Palette an Unterhaltungsangeboten und luxuriöse Hotelanlagen.

    MGM Resorts aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.02.2026

    Mit einer Performance von +11,85 % konnte die MGM Resorts Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der MGM Resorts Aktie. Nach einem Plus von +2,13 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 32,33. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei MGM Resorts einen Gewinn von +19,09 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die MGM Resorts Aktie damit um +19,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,80 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von MGM Resorts +5,38 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

    MGM Resorts Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,00 %
    1 Monat +6,80 %
    3 Monate +19,09 %
    1 Jahr -13,49 %

    Informationen zur MGM Resorts Aktie

    Es gibt 274 Mio. MGM Resorts Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,91 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 04.02. - US Tech 100 schwach -0,84 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Las Vegas Sands, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,13 %. Flutter Entertainment notiert im Plus, mit +2,42 %.

    MGM Resorts Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MGM Resorts Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MGM Resorts Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MGM Resorts

    +12,61 %
    +15,50 %
    +4,59 %
    +19,07 %
    -12,62 %
    -25,48 %
    +11,78 %
    +72,20 %
    +127,44 %
    ISIN:US5529531015WKN:880883



