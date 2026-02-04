    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Musk entfacht chinesische Solar-Rallye: JinkoSolar & Co. schießen in die Höhe

    Ein Besuch aus dem Umfeld von Elon Musk sorgt für ein Kursfeuerwerk bei chinesischen Solaraktien. JinkoSolar explodiert und auch Wettbewerber ziehen kräftig an. Ist der Anstieg berechtigt?

    Für Sie zusammengefasst
    • Elon Musks Team besucht chinesische Solarindustrie.
    • JinkoSolar und Wettbewerber profitieren stark vom Besuch.
    • Politische Risiken könnten zukünftige Kooperationen bremsen.
    Neue Fantasy - Musk entfacht chinesische Solar-Rallye: JinkoSolar & Co. schießen in die Höhe
    Foto: Harun Ozalp - Anadolu

    Plant Elon Musk einen neuen Coup? Nachdem ein staatlich unterstütztes chinesisches Medienunternehmen berichtete, JinkoSolar habe den Besuch eines von Elon Musk entsandten Teams bestätigt, reagierten die Anleger prompt.

    Die in den USA gelistete Aktie von JinkoSolar sprang zweistellig nach oben. In China erreichte das Papier im Handel in Shanghai sogar das Tageslimit von 20 Prozent. Auch andere Branchenwerte profitierten: Trina Solar legte kräftig zu, während Marktführer LONGi Green Energy ebenfalls ebenfalls in die Höhe zog.

    Musk-Team tourt durch Chinas Solarindustrie

    Berichten zufolge besuchte das von Musk entsandte Team mehrere Photovoltaik-Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dazu zählten Hersteller von Produktionsanlagen, Siliziumwafern, Solarmodulen, Batteriespeichern sowie Firmen mit Fokus auf Perowskit-Technologie, die als nächste Effizienzstufe der Solarzellen gilt.

    JinkoSolar gehört zu den weltweit größten Modulherstellern und verfügt über enorme Produktionskapazitäten, moderne Fertigungstechnologien und aggressive Kostenstrukturen – Faktoren, die für einen schnellen Ausbau in den USA sorgen könnten.

    Warum die Börse so euphorisch reagiert

    Der US-Solarmarkt ist zwar stark durch Importzölle abgeschottet, die günstige Paneele aus China und Südostasien fernhalten sollen. Dennoch arbeiten viele US-Produzenten hinter den Kulissen mit chinesischen Technologiepartnern zusammen – etwa über Joint Ventures, Lizenzmodelle oder den Aufbau lokaler Produktionsstätten.

    Ein Engagement im Umfeld von Elon Musk könnte chinesischen Herstellern den Zugang zum größten westlichen Wachstumsmarkt eröffnen – politisch sensibel, wirtschaftlich jedoch hochattraktiv.

    Für Anleger steht dabei aber weniger ein konkreter Vertrag im Fokus als die Fantasie: Sollte Musk tatsächlich auf chinesisches Know-how setzen, könnten sich für Unternehmen wie JinkoSolar völlig neue Absatzdimensionen öffnen.

    Risiken bleiben erheblich

    Trotz der Euphorie bleibt der politische Rahmen schwierig. Die US-Regierung verfolgt weiterhin eine harte Linie gegen chinesische Solarkomponenten. Handelsbeschränkungen, Subventionen für heimische Produzenten und geopolitische Spannungen könnten Kooperationen jederzeit erschweren oder verhindern.

    Zudem ist unklar, ob aus den Gesprächen konkrete Projekte entstehen – oder ob Musk lediglich technologische Optionen sondiert.

    Erst einmal abwarten

    Die Solar-Rally zeigt, wie stark der Markt auf jede Bewegung rund um Elon Musk reagiert. Die Fantasie eines gigantischen US-Solarprojekts mit chinesischer Technologie treibt die Kurse – doch bislang basiert alles auf Besuchen und Absichtssignalen. Deswegen sollten Anleger erst einmal abwarten, ob sich die Gerüchte nicht schnell wieder in Luft auslösen.

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

     


    Verfasst von Markus Weingran
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
