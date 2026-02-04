Musk entfacht chinesische Solar-Rallye: JinkoSolar & Co. schießen in die Höhe

Die in den USA gelistete Aktie von JinkoSolar sprang zweistellig nach oben. In China erreichte das Papier im Handel in Shanghai sogar das Tageslimit von 20 Prozent. Auch andere Branchenwerte profitierten: Trina Solar legte kräftig zu, während Marktführer LONGi Green Energy ebenfalls ebenfalls in die Höhe zog.

Plant Elon Musk einen neuen Coup? Nachdem ein staatlich unterstütztes chinesisches Medienunternehmen berichtete, JinkoSolar habe den Besuch eines von Elon Musk entsandten Teams bestätigt, reagierten die Anleger prompt.

Musk-Team tourt durch Chinas Solarindustrie

Berichten zufolge besuchte das von Musk entsandte Team mehrere Photovoltaik-Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dazu zählten Hersteller von Produktionsanlagen, Siliziumwafern, Solarmodulen, Batteriespeichern sowie Firmen mit Fokus auf Perowskit-Technologie, die als nächste Effizienzstufe der Solarzellen gilt.

JinkoSolar gehört zu den weltweit größten Modulherstellern und verfügt über enorme Produktionskapazitäten, moderne Fertigungstechnologien und aggressive Kostenstrukturen – Faktoren, die für einen schnellen Ausbau in den USA sorgen könnten.

Warum die Börse so euphorisch reagiert

Der US-Solarmarkt ist zwar stark durch Importzölle abgeschottet, die günstige Paneele aus China und Südostasien fernhalten sollen. Dennoch arbeiten viele US-Produzenten hinter den Kulissen mit chinesischen Technologiepartnern zusammen – etwa über Joint Ventures, Lizenzmodelle oder den Aufbau lokaler Produktionsstätten.

Ein Engagement im Umfeld von Elon Musk könnte chinesischen Herstellern den Zugang zum größten westlichen Wachstumsmarkt eröffnen – politisch sensibel, wirtschaftlich jedoch hochattraktiv.

Für Anleger steht dabei aber weniger ein konkreter Vertrag im Fokus als die Fantasie: Sollte Musk tatsächlich auf chinesisches Know-how setzen, könnten sich für Unternehmen wie JinkoSolar völlig neue Absatzdimensionen öffnen.

Risiken bleiben erheblich

Trotz der Euphorie bleibt der politische Rahmen schwierig. Die US-Regierung verfolgt weiterhin eine harte Linie gegen chinesische Solarkomponenten. Handelsbeschränkungen, Subventionen für heimische Produzenten und geopolitische Spannungen könnten Kooperationen jederzeit erschweren oder verhindern.

Zudem ist unklar, ob aus den Gesprächen konkrete Projekte entstehen – oder ob Musk lediglich technologische Optionen sondiert.

Erst einmal abwarten

Die Solar-Rally zeigt, wie stark der Markt auf jede Bewegung rund um Elon Musk reagiert. Die Fantasie eines gigantischen US-Solarprojekts mit chinesischer Technologie treibt die Kurse – doch bislang basiert alles auf Besuchen und Absichtssignalen. Deswegen sollten Anleger erst einmal abwarten, ob sich die Gerüchte nicht schnell wieder in Luft auslösen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 361,04 $ , was einem Rückgang von -11,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer