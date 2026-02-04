    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Horrorbild eines Dominoeffekts

    Bitcoin taumelt Richtung Abgrund – Burry warnt vor Crash-Kaskade bis 50.000 USD

    Bitcoin bricht ein, Angst greift um sich – und Michael Burry warnt vor dem schlimmsten Szenario: einer Todesspirale, die Bilanzen zerstört, Märkte austrocknet und Miner in die Insolvenz drücken könnte.

    Horrorbild eines Dominoeffekts - Bitcoin taumelt Richtung Abgrund – Burry warnt vor Crash-Kaskade bis 50.000 USD
    Foto: Imago Images / ZUMA Press Wire

    Michael Burry warnt vor einer gefährlichen Eskalation am Kryptomarkt. In einem Substack-Beitrag schreibt er, der jüngste Bitcoin-Einbruch könne sich zu einer "Todesspirale" ausweiten, die vor allem jene Unternehmen hart treffen würde, die im vergangenen Jahr große Mengen der Kryptowährung in ihre Bilanzen aufgenommen haben.

    Bitcoin ist seit seinem Rekordhoch im Oktober um rund 40 Prozent gefallen und rutschte diese Woche zeitweise unter 73.000 US-Dollar – den niedrigsten Stand seit der Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump im November 2024. Burry argumentiert, Bitcoin habe sich "als rein spekulatives Anlageinstrument erwiesen" und sei kein Schutz gegen Geldentwertung wie Edelmetalle. Die aktuelle Schwäche bestätige das: Während Gold und Silber zuletzt als sichere Häfen gesucht wurden, sei Bitcoin trotz geopolitischer Risiken weiter abgerutscht.

    Besonders kritisch sieht Burry die Lage der größten Firmenhalter. Ein weiterer Rückgang um nur zehn Prozent würde laut ihm dazu führen, dass Strategy, die weltweit größte Krypto-Treasury für Unternehmen, Milliardenverluste verzeichnet – und stünde dann praktisch ohne Finanzierungsmöglichkeiten da, weil Investoren in einer solchen Stresslage kein frisches Kapital mehr bereitstellen würden. Auch Bitcoin-Miner könnten in die Insolvenz geraten, wenn der Preis weiter falle. Burrys Fazit: "Es gibt keinen organischen Anwendungsfall, der Bitcoin dazu veranlassen könnte, seinen Abstieg zu verlangsamen oder zu stoppen."

    Selbst die wachsende Akzeptanz durch Unternehmen und die Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs hält Burry nicht für ausreichend, um den Markt zu stabilisieren. Die ETFs hätten die Spekulationsdynamik sogar verstärkt, gleichzeitig sei die Korrelation von Bitcoin mit dem S&P 500 zuletzt auf etwa 0,50 gestiegen. Damit drohen "aggressive Liquidationen", sobald sich verlustreiche Positionen ausweiten.

    Burry warnt zudem vor Folgeschäden über den Kryptomarkt hinaus. Der Preisrutsch habe bereits Liquidationen in tokenisierten Gold- und Silber-Futures ausgelöst. Diese Produkte seien nicht durch physische Metalle gedeckt und könnten bei weiter sinkenden Kryptopreisen eine "Todesspirale der Sicherheiten" verursachen. Er schätzt, dass Ende Januar Edelmetall-Positionen von "bis zu 1 Milliarde US-Dollar" zwangsverkauft wurden. Sollte Bitcoin in Richtung 50.000 US-Dollar fallen, könnten Miner und Teile des Derivatemarkts "in ein schwarzes Loch ohne Käufer" stürzen.

    Trotz der Dramatik sieht Burry bislang keine breite Finanzmarktgefahr: Der Bitcoin-Markt sei mit weniger als 1,5 Billionen US-Dollar Gesamtwert zu klein, um eine systemische Krise auszulösen. Doch für Firmen mit großen Bitcoin-Beständen und das Krypto-Ökosystem insgesamt sei die Lage "in greifbare Nähe gerückter Erkrankungszustände".

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    4 im Artikel enthaltene Werte
    Horrorbild eines Dominoeffekts Bitcoin taumelt Richtung Abgrund – Burry warnt vor Crash-Kaskade bis 50.000 USD Bitcoin bricht ein, Angst greift um sich – und Michael Burry warnt vor dem schlimmsten Szenario: einer Todesspirale, die Bilanzen zerstört, Märkte austrocknet und Miner in die Insolvenz drücken könnte.
