    USA wollen Handelsallianz für wichtige Mineralien gründen

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Vereinigten Staaten wollen trotz internationaler Spannungen mit ihren Verbündeten eine Handelsallianz für seltene Erden und andere wichtige Mineralien aufbauen und damit die Abhängigkeit zu China verringern. Durch Zölle und Preisuntergrenzen solle verhindert werden, dass Peking die Märkte mit Rohstoffen zum Dumpingpreis überschwemmt und so Konkurrenten unterbietet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Der "Handelsblock" solle die US-Wirtschaft stärken und zugleich die Produktion im gesamten Bündnisraum ausweiten.

    Die USA hatten für den heutigen Mittwoch zu einem Ministertreffen zu dem Thema eingeladen, an dem früheren Angaben nach Teilnehmer aus mehr als 50 Ländern angekündigt waren.

    Mit den Kooperationsvereinbarungen versucht Washington, auch die eigene Abhängigkeit von Peking in Sachen seltene Erden und anderen Mineralien von kritischer Bedeutung zu verringern. Hintergrund ist, dass die Veredelung der als seltene Erden bekannten Metalle zu großen Teilen von China kontrolliert wird. Sie sind unter anderem für die Elektronikindustrie und die Herstellung von Elektroautos und Magneten essenziell. Als Rohstoffe von kritischer Bedeutung gelten unter anderem auch Lithium und Kobalt.

    Am Montag hatte Trump eine Reserve der wertvollen Mineralien im Wert von zwölf Milliarden Dollar (knapp 10,2 Mrd. Euro) angekündigt. Die Reserve solle sicherstellen, dass es keine Engpässe für amerikanische Unternehmen gebe, sagte Trump im Weißen Haus. US-Unternehmen sollen in der Lage sein, Mineralien von kritischer Bedeutung zu einem zuvor fest vereinbarten Preis aus der Reserve zu beziehen. Das würde sie vor Engpässen oder Preisschwankungen auf dem Weltmarkt schützen. Sie sollen die Bestände später aber auch wieder auffüllen./ngu/DP/jha






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
