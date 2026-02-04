Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 04.02.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Brenntag
Tagesperformance: +7,60 %
Platz 1
Performance 1M: +12,11 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -7,18 %
Platz 2
Performance 1M: -4,19 %
Continental
Tagesperformance: +6,14 %
Platz 3
Performance 1M: +5,37 %
Siemens
Tagesperformance: -5,65 %
Platz 4
Performance 1M: +7,82 %
Symrise
Tagesperformance: +5,52 %
Platz 5
Performance 1M: +1,86 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +5,13 %
Platz 6
Performance 1M: +9,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 30% zugelegt. Anleger erwarten, dass die 30€ bis zur Hauptversammlung erreicht werden, und viele haben ihre Positionen aufgestockt. Allerdings wird die Konkurrenz durch Starlink als Herausforderung gesehen. Technische Analysen deuten auf einen möglichen Ausbruch über 28,50 hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
BASF
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 7
Performance 1M: +11,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Nach einer positiven Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen wird eine Rallye nach einer JPMorgan-Verkaufsempfehlung als Kontraindikator gewertet. Anleger setzen auf einen Anstieg auf 55 € bis zur Dividendensaison und hoffen auf eine Trendwende bis 88 €. Technische Analysen zeigen, dass der Kurs über wichtigen gleitenden Durchschnitten liegt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -4,48 %
Platz 8
Performance 1M: -0,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Trotz positiver Unternehmenszahlen und einer Bewertung mit KGV unter 10 gibt es Bedenken wegen der negativen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen, die durch externe Faktoren im Bankensektor beeinflusst wird. Anleger diskutieren über Volatilität und mögliche Kaufgelegenheiten, während die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 9
Performance 1M: -5,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was zu Skepsis über technische Mängel an Fahrzeugen führt. Dennoch gibt es Optimismus bezüglich der Innovationskraft des Unternehmens, insbesondere im Bereich automatisiertes Fahren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Henkel VZ
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 10
Performance 1M: +12,18 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 11
Performance 1M: -3,61 %
BMW
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 12
Performance 1M: -8,74 %
Scout24
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 13
Performance 1M: -12,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Scout24
Das Anleger-Sentiment zu Scout24 im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Trotz guter Nachrichten reagiert der Kurs negativ, was auf Gewinnmitnahmen hindeutet. Analysten sehen das Unternehmen als Übernahmeziel, jedoch bleibt die Marktreaktion verhalten. Technisch wird eine Bullenfalle vermutet, während die Konkurrenz durch KI weiterhin Sorgen bereitet. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Scout24 eingestellt.
Beiersdorf
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 14
Performance 1M: +11,00 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 15
Performance 1M: +6,12 %
adidas
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 16
Performance 1M: -11,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Adidas im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge auf eine mögliche positive Kursentwicklung und gute PR-Arbeit hinweisen, betonen andere die anhaltenden Herausforderungen und den Abwärtstrend der Aktie. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, was zu Skepsis unter den Anlegern führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
Vonovia
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 17
Performance 1M: +0,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Vonovia im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Viele glauben, dass der Kurs nicht unter 23 Euro fallen wird, während Bedenken über mögliche Kursabschläge durch Dividendenzahlungen bestehen. Einige hoffen auf einen Rückgang auf 22 Euro, was jedoch als unwahrscheinlich gilt. Insgesamt zeigt die Kursentwicklung der letzten 14 Tage eine gewisse Stabilität.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 18
Performance 1M: -2,99 %
Hannover Rueck
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 19
Performance 1M: -6,30 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 20
Performance 1M: +10,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch, trotz einer Korrektur im Kursverlauf. Die Aktie bleibt in einer Kaufzone (1.690–1.740€) und profitiert von einer starken Auftragslage. Anleger sind jedoch vorsichtig hinsichtlich der Konsolidierung und warnen vor übertriebenen Erwartungen, während die fundamentalen Aussichten positiv bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Porsche Holding SE
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 21
Performance 1M: -11,77 %
Münchener Rück
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 22
Performance 1M: -5,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Münchener Rück im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Der Kurs hat sich in den letzten 14 Tagen stabil über 515€ gehalten, was als technische Unterstützung gilt. Mit einem KGV von 10 und einer prognostizierten EPS-Steigerung von 8% p.a. bis 2030 wird die Aktie als attraktiv bewertet. Zudem wird das Aktienrückkaufprogramm positiv hervorgehoben, was den Gewinn je Aktie steigern sollte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 76,52%
|PUT: 23,48%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 53,04 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
