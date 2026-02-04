Aktien mit extremer Performance im DAX am 04.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom

Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 30% zugelegt. Anleger erwarten, dass die 30€ bis zur Hauptversammlung erreicht werden, und viele haben ihre Positionen aufgestockt. Allerdings wird die Konkurrenz durch Starlink als Herausforderung gesehen. Technische Analysen deuten auf einen möglichen Ausbruch über 28,50 hin.