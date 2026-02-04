    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ

    Henkel plant Milliarden-Übernahme von Spezialbeschichtungsfirma Stahl

    • Henkel übernimmt Stahl für 2,1 Milliarden Euro.
    • Börsenreaktion zunächst verhalten, dann Anstieg.
    • Übernahme soll Umsatz um fast eine Milliarde steigern.
    ROUNDUP 2 - Henkel plant Milliarden-Übernahme von Spezialbeschichtungsfirma Stahl
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Kurs aktualisiert)

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel will sein Geschäft mit Beschichtungen durch die Milliarden-Übernahme des Unternehmens Stahl ausbauen. Henkel einigte sich mit der Holdinggesellschaft von Stahl auf einen Kaufpreis von 2,1 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.

    Die Reaktion an der Börse fiel zunächst verhalten aus. Dabei drückten allerdings auch schwache Vorgaben des US-Unternehmen Clorox auf die Stimmung. Der Bleichmittelhersteller verfehlte im vergangenen Quartal die Gewinnerwartungen. So wie dort schüttelten Anleger aber zuletzt auch bei Henkel die schlechte Stimmung ab. Am Nachmittag legte das Papier unter den besten Dax-Werten um mehr als drei Prozent zu.

    Stahl bietet den Angaben zufolge Hochleistungs-Spezialbeschichtungen für flexible Materialien an, wie etwa Beschichtungen für Leder, Papierverpackungen und grafische Anwendungen. Das Unternehmen beschäftigt 1.700 Angestellte und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen bereinigten Umsatz von rund 725 Millionen Euro.

    Bereits vor rund zwei Wochen hatte Henkel bestätigt, Kaufgespräche für Stahl zu führen. Zusammen mit den Mitte Januar verkündeten Übernahmeplänen zu ATP Adhesive Systems verspricht sich Henkel-Chef Carsten Knobel "nahezu eine Milliarde zusätzlichen Umsatz", wie er am Mittwoch laut Mitteilung sagte.

    Für die Übernahme durch Henkel trennen sich der bisherige französische Mehrheitseigentümer Wendel , sowie die Miteigentümer BASF und Clariant von ihren Stahl-Anteilen.

    Voraussetzung für die Übernahme sind die üblichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen, sowie die Einigung Stahls mit den Arbeitnehmervertretungen. Henkel machte keine Angaben dazu, wann mit einem Abschluss der Transaktion zu rechnen ist./lew/mne/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,35 % und einem Kurs von 49,46 auf Tradegate (04. Februar 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +8,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 44,27 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -27,38 %/+6,92 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
