    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Ein technologischer Sprung nach vorn

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Navimow präsentiert seine fortschrittlichste Roboter-Rasenmäher-Produktreihe

    Von privaten Rasenflächen bis hin zu großen Gewerbeflächen hat Segway Navimow ein umfassendes Sortiment entwickelt, das die fortschrittlichsten Automatisierungstechnologien integriert. Entwickelt, um die Hauptmängel bestehender Produkte auf dem Markt zu überwinden – das Ergebnis ist ein perfekt gepflegter Rasen, unabhängig von den Geländebeschränkungen.

    PARIS, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Segway Navimow, die weltweit führende Marke im Bereich kabelloser Roboter-Rasenmäher* nach Absatzvolumen, hat offiziell seine Produktreihe für 2026 vorgestellt und läutet damit eine neue Ära der präzisen Roboter-Rasenpflege ein. Mit sechs innovativen Produktreihen - die X4-Serie, die H2-Serie, i2 AWD, i2 LiDAR, i2 LiDAR Pro und die Terranox-Serie– bietet es technologisch fortschrittliche Lösungen sowohl für Privatanwender als auch für Profis.

    Navimow 2026 Lineup

    Diese neue Generation von Mährobotern wurde entwickelt, um den Herausforderungen der Praxis gerecht zu werden, und zielt darauf ab, die derzeitigen Marktbeschränkungen zu überwinden: Schwierigkeiten in Ecken und engen Durchgängen, Signalverlust unter Bäumen, komplexe Installationen, die Begrenzungsdrähte oder Antennen erfordern, eingeschränkte Leistung an Hängen und unebenem Gelände sowie Beschädigungen des Rasens beim Manövrieren.

    „Wahre technologische Führungsstärke liegt nicht darin, beeindruckende Spezifikationen anzustreben, sondern darin, ob sie den Menschen wirklich dienen und sich in ihr Leben integrieren lassen", sagt George Ren, CEO von Navimow. „Die neu eingeführten Produkte sind mehr als nur technische Errungenschaften. Sie sind die Verkörperung unserer Grundüberzeugung, dass echte Intelligenz nahtlos sein sollte und Technologie Wärme vermitteln muss. Aufgrund dieser Philosophie war unsere Mission immer klar: Das Leben durch kontinuierliche Innovation bereichern – indem wir die täglichen Erfahrungen auf unmerkliche, aber tiefgreifende Weise verbessern und den Nutzern letztendlich mehr Zeit, Freiheit und Ruhe schenken."

    Neue Navimow-Produktpalette 2026: Unübertroffene Einfachheit bei Installation und Nutzung

    Alle Navimow-Roboter-Rasenmäher zeichnen sich durch eine einfache Installation aus, da keine Begrenzungsdrähte oder Relaisantennen erforderlich sind. Nehmen Sie den Roboter einfach aus der Verpackung, stellen Sie ihn auf den Rasen, und er beginnt automatisch mit der Kartierung des Bereichs und der Interpretation der tatsächlichen Rasenbedingungen.

    Seite 1 von 5 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Ein technologischer Sprung nach vorn Navimow präsentiert seine fortschrittlichste Roboter-Rasenmäher-Produktreihe Von privaten Rasenflächen bis hin zu großen Gewerbeflächen hat Segway Navimow ein umfassendes Sortiment entwickelt, das die fortschrittlichsten Automatisierungstechnologien integriert. Entwickelt, um die Hauptmängel bestehender Produkte auf dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     