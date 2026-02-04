Navimow präsentiert seine fortschrittlichste Roboter-Rasenmäher-Produktreihe

PARIS, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Segway Navimow, die weltweit führende Marke im Bereich kabelloser Roboter-Rasenmäher* nach Absatzvolumen, hat offiziell seine Produktreihe für 2026 vorgestellt und läutet damit eine neue Ära der präzisen Roboter-Rasenpflege ein. Mit sechs innovativen Produktreihen - die X4-Serie, die H2-Serie, i2 AWD, i2 LiDAR, i2 LiDAR Pro und die Terranox-Serie – bietet es technologisch fortschrittliche Lösungen sowohl für Privatanwender als auch für Profis.

Von privaten Rasenflächen bis hin zu großen Gewerbeflächen hat Segway Navimow ein umfassendes Sortiment entwickelt, das die fortschrittlichsten Automatisierungstechnologien integriert. Entwickelt, um die Hauptmängel bestehender Produkte auf dem Markt zu überwinden – das Ergebnis ist ein perfekt gepflegter Rasen, unabhängig von den Geländebeschränkungen.

Diese neue Generation von Mährobotern wurde entwickelt, um den Herausforderungen der Praxis gerecht zu werden, und zielt darauf ab, die derzeitigen Marktbeschränkungen zu überwinden: Schwierigkeiten in Ecken und engen Durchgängen, Signalverlust unter Bäumen, komplexe Installationen, die Begrenzungsdrähte oder Antennen erfordern, eingeschränkte Leistung an Hängen und unebenem Gelände sowie Beschädigungen des Rasens beim Manövrieren.

„Wahre technologische Führungsstärke liegt nicht darin, beeindruckende Spezifikationen anzustreben, sondern darin, ob sie den Menschen wirklich dienen und sich in ihr Leben integrieren lassen", sagt George Ren, CEO von Navimow. „Die neu eingeführten Produkte sind mehr als nur technische Errungenschaften. Sie sind die Verkörperung unserer Grundüberzeugung, dass echte Intelligenz nahtlos sein sollte und Technologie Wärme vermitteln muss. Aufgrund dieser Philosophie war unsere Mission immer klar: Das Leben durch kontinuierliche Innovation bereichern – indem wir die täglichen Erfahrungen auf unmerkliche, aber tiefgreifende Weise verbessern und den Nutzern letztendlich mehr Zeit, Freiheit und Ruhe schenken."

Neue Navimow-Produktpalette 2026: Unübertroffene Einfachheit bei Installation und Nutzung

Alle Navimow-Roboter-Rasenmäher zeichnen sich durch eine einfache Installation aus, da keine Begrenzungsdrähte oder Relaisantennen erforderlich sind. Nehmen Sie den Roboter einfach aus der Verpackung, stellen Sie ihn auf den Rasen, und er beginnt automatisch mit der Kartierung des Bereichs und der Interpretation der tatsächlichen Rasenbedingungen.