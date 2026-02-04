Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.02.2026

Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
ATOSS Software
Tagesperformance: -6,51 %
Platz 1
Performance 1M: -26,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software
Das Anleger-Sentiment zu ATOSS Software ist aktuell negativ, da der Kursverfall sich verstärkt hat, während der gesamte Softwareaktien-Sektor unter Druck steht. Trotz positiver Geschäftszahlen mit einer Umsatzsteigerung von 11% bleibt die Unsicherheit hoch, was durch den Rückgang des S&P 500 Software Index um 6.5% untermauert wird. Diese Informationen stammen aus dem wallstreetONLINE-Forum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ATOSS Software eingestellt.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +4,89 %
Platz 2
Performance 1M: +9,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 30% zugelegt. Anleger erwarten, dass die 30€ bis zur Hauptversammlung erreicht werden, und viele haben ihre Positionen aufgestockt. Allerdings wird die Konkurrenz durch Starlink als Herausforderung gesehen. Technische Analysen deuten auf einen möglichen Ausbruch über 28,50 hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +4,50 %
Platz 3
Performance 1M: -6,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Sorgen über ein schwieriges Geschäftsumfeld, Rückgänge bei EBIT und EBITDA sowie Lieferschiebungen belasten die Stimmung. Trotz vereinzelter Kaufüberlegungen bleibt die Unsicherheit hoch, insbesondere hinsichtlich der Prognosen für 2026.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 4
Performance 1M: +1,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie stieg in den letzten 14 Tagen um 10,2% von 19,60 auf 21,60 Euro. Die steigende Nachfrage im Maschinenbau und die Eröffnung eines Innovationszentrums in Deutschland stärken die Erwartungen an zukünftige Umsätze, insbesondere im KI-Bereich. Anleger zeigen sich optimistisch bezüglich kommender Aufträge.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 5
Performance 1M: -0,14 %
freenet
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 6
Performance 1M: +7,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet
Das Anleger-Sentiment zu Freenet im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs hat die 30€-Marke überschritten, was als positiv wahrgenommen wird. Diskussionen über die Bewertung und die Dividende sind präsent, während die Unzufriedenheit mit O2 TV als potenzieller Vorteil für Freenet gesehen wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber freenet eingestellt.
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 7
Performance 1M: +5,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Kursrückgangs von 2,63% in den letzten 14 Tagen sehen viele Anleger den aktuellen Kurs als attraktive Einstiegsmöglichkeit. Positive Nachrichten über Aufträge, wie der von KNDS im Wert von über 400 Millionen Euro, stärken das Vertrauen. Die Diskussionen im Forum zeigen ein aktives Interesse an fundamentalen Entwicklungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Evotec
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 8
Performance 1M: +16,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs kämpft bei 6,50 EUR, was als entscheidende Hürde gilt. Anleger erwarten Neuigkeiten zur Phase 3 von Bayer, sind jedoch skeptisch, ob diese ausreichen, um den Kurs nachhaltig zu steigern. Die letzten 14 Tage waren von einer stagnierenden Performance geprägt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
CANCOM SE
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 9
Performance 1M: -0,75 %
Nemetschek
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 10
Performance 1M: -21,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Nemetschek im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen fast 50% verloren, was Bedenken über die hohe Bewertung und die Auswirkungen von AI auf Softwareaktien verstärkt. Einige Anleger sehen die Aktie als überbewertet, während andere positive Fundamentaldaten hervorheben, wie ein Umsatzwachstum von 22,6%. Charttechnisch wird ein Rückgang auf 53-56 € erwartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nemetschek eingestellt.
Nordex
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 11
Performance 1M: +16,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex
Das Anleger-Sentiment zu Nordex im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 10% innerhalb weniger Minuten gibt es Kaufinteresse aufgrund einer Aktienplatzierung zu 32,15 EUR, die als attraktive Chance angesehen wird. Anleger erwarten eine Stabilisierung um 34 EUR, während Verkäufe von Großaktionären wie Frau Klatten das Vertrauen belasten könnten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nordex eingestellt.
