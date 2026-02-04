Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 04.02.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens
Tagesperformance: -5,95 %
Platz 1
Performance 1M: +7,82 %
Air Liquide
Tagesperformance: +5,41 %
Platz 2
Performance 1M: +5,23 %
Performance 1M: +5,23 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +5,16 %
Platz 3
Performance 1M: +9,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 30% zugelegt. Anleger erwarten, dass die 30€ bis zur Hauptversammlung erreicht werden, und viele haben ihre Positionen aufgestockt. Allerdings wird die Konkurrenz durch Starlink als Herausforderung gesehen. Technische Analysen deuten auf einen möglichen Ausbruch über 28,50 hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -4,68 %
Platz 4
Performance 1M: -0,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Trotz positiver Unternehmenszahlen und einer Bewertung mit KGV unter 10 gibt es Bedenken wegen der negativen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen, die durch externe Faktoren im Bankensektor beeinflusst wird. Anleger diskutieren über Volatilität und mögliche Kaufgelegenheiten, während die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
BASF
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 5
Performance 1M: +11,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Nach einer positiven Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen wird eine Rallye nach einer JPMorgan-Verkaufsempfehlung als Kontraindikator gewertet. Anleger setzen auf einen Anstieg auf 55 € bis zur Dividendensaison und hoffen auf eine Trendwende bis 88 €. Technische Analysen zeigen, dass der Kurs über wichtigen gleitenden Durchschnitten liegt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 6
Performance 1M: -5,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was zu Skepsis über technische Mängel an Fahrzeugen führt. Dennoch gibt es Optimismus bezüglich der Innovationskraft des Unternehmens, insbesondere im Bereich automatisiertes Fahren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 7
Performance 1M: -16,58 %
Ferrari
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 8
Performance 1M: -11,97 %
L'Oreal
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 9
Performance 1M: +9,42 %
Inditex
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 10
Performance 1M: -3,27 %
BMW
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 11
Performance 1M: -8,74 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 12
Performance 1M: -3,61 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 13
Performance 1M: -2,96 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 14
Performance 1M: +10,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch, trotz einer Korrektur im Kursverlauf. Die Aktie bleibt in einer Kaufzone (1.690–1.740€) und profitiert von einer starken Auftragslage. Anleger sind jedoch vorsichtig hinsichtlich der Konsolidierung und warnen vor übertriebenen Erwartungen, während die fundamentalen Aussichten positiv bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
DHL Group
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 15
Performance 1M: +6,14 %
adidas
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 16
Performance 1M: -11,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Adidas im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge auf eine mögliche positive Kursentwicklung und gute PR-Arbeit hinweisen, betonen andere die anhaltenden Herausforderungen und den Abwärtstrend der Aktie. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, was zu Skepsis unter den Anlegern führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
ASML Holding
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 17
Performance 1M: +19,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding
Das Anleger-Sentiment zu ASML Holding ist gemischt. Trotz erheblicher Kurszielanhebungen durch Banken wie Citigroup und Goldman Sachs sowie einer starken Auftragslage, verzeichnete die Aktie in den letzten 14 Tagen Kursverluste. Anleger im wallstreetONLINE-Forum äußern Frustration über die Kursentwicklung, während die geplanten Aktienrückkäufe bis 2028 positiv wahrgenommen werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ASML Holding eingestellt.
Hermes International
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 18
Performance 1M: -5,91 %
Münchener Rück
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 19
Performance 1M: -5,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Münchener Rück im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Der Kurs hat sich in den letzten 14 Tagen stabil über 515€ gehalten, was als technische Unterstützung gilt. Mit einem KGV von 10 und einer prognostizierten EPS-Steigerung von 8% p.a. bis 2030 wird die Aktie als attraktiv bewertet. Zudem wird das Aktienrückkaufprogramm positiv hervorgehoben, was den Gewinn je Aktie steigern sollte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 20
Performance 1M: +16,50 %
