Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 04.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Kuehne + Nagel International
Tagesperformance: +5,47 %
Platz 1
Performance 1M: +4,45 %
Holcim
Tagesperformance: -5,32 %
Platz 2
Performance 1M: +4,05 %
UBS Group
Tagesperformance: -4,82 %
Platz 3
Performance 1M: -5,45 %
Givaudan
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 4
Performance 1M: -5,68 %
Geberit
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 5
Performance 1M: -4,22 %
Swisscom
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 6
Performance 1M: +16,96 %
Sika
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 7
Performance 1M: -7,30 %
Logitech International
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 8
Performance 1M: -13,60 %
Alcon
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 9
Performance 1M: -1,42 %
Novartis
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 10
Performance 1M: +11,45 %
Zurich Insurance Group
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 11
Performance 1M: -5,55 %
Swiss Re
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 12
Performance 1M: -4,76 %
Swiss Life Holding
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 13
Performance 1M: -5,83 %
Amrize
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 14
Performance 1M: -3,81 %
Roche Holding
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 15
Performance 1M: +12,35 %
Nestle
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 16
Performance 1M: -1,74 %
