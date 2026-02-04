Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 04.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +10,50 %
Platz 1
Performance 1M: +55,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Das Anleger-Sentiment zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik ist gemischt. Analysten der Deutschen Bank haben die Aktie auf Kaufen hochgestuft, während einige Investoren Gewinnmitnahmen realisieren. Die Kursentwicklung war in den letzten 14 Tagen volatil, nach einem Anstieg von über 200% in den letzten 12 Monaten. Die bevorstehenden Unternehmenszahlen am 03.02.2026 werden als entscheidend angesehen, was zu Unsicherheiten führt. (Quelle: wallstreetONLINE-Forum)
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AT & S Austria Technologie & Systemtechnik eingestellt.
Lenzing
Tagesperformance: +6,59 %
Platz 2
Performance 1M: +15,10 %
OMV
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 3
Performance 1M: +3,27 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 4
Performance 1M: +10,74 %
BAWAG Group
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 5
Performance 1M: +8,15 %
Andritz
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 6
Performance 1M: +15,74 %
