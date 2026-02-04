Aktien mit extremer Performance im ATX am 04.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

Das Anleger-Sentiment zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik ist gemischt. Analysten der Deutschen Bank haben die Aktie auf Kaufen hochgestuft, während einige Investoren Gewinnmitnahmen realisieren. Die Kursentwicklung war in den letzten 14 Tagen volatil, nach einem Anstieg von über 200% in den letzten 12 Monaten. Die bevorstehenden Unternehmenszahlen am 03.02.2026 werden als entscheidend angesehen, was zu Unsicherheiten führt. (Quelle: wallstreetONLINE-Forum)