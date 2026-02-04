BASF Aktie bestätigt den positiven Trend - 04.02.2026

Die BASF Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,68 % auf 49,62€ zulegen. Das sind +2,22 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,59 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BASF Aktie. Nach einem Plus von +1,59 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 49,62€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

BASF ist ein führendes Chemieunternehmen mit einem breiten Produktportfolio und einer starken globalen Präsenz. Es konkurriert mit großen Namen wie Dow und Bayer und hebt sich durch innovative Forschung und effiziente Produktionssysteme ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von BASF einen Gewinn von +16,07 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die BASF Aktie damit um +8,09 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,74 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BASF auf +11,54 %.

BASF Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,09 % 1 Monat +10,74 % 3 Monate +16,07 % 1 Jahr +5,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BASF Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der BASF Aktie, insbesondere nach einer Verkaufsempfehlung von JPMorgan, die als Kontraindikator wahrgenommen wird. Anleger scheinen von IT- und KI-Aktien in zyklische Werte wie BASF umzuschichten. Einige erwarten, dass die Aktie bis zur Dividendensaison 55 Euro erreicht und zeigen sich optimistisch bezüglich einer Trendwende. Technische Analysen deuten auf eine mögliche schnelle Erholung hin, während Skepsis über die Erreichung der Kursziele besteht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.

Informationen zur BASF Aktie

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,27 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Solvay, Arkema und Co.

Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,14 %. Arkema notiert im Plus, mit +8,82 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +6,63 %. Covestro verliert -0,36 % Dow notiert im Plus, mit +6,59 %.

BASF Aktie jetzt kaufen?

Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.