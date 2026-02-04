    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    BASF Aktie bestätigt den positiven Trend - 04.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die BASF Aktie bisher um +4,68 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BASF Aktie.

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    BASF ist ein führendes Chemieunternehmen mit einem breiten Produktportfolio und einer starken globalen Präsenz. Es konkurriert mit großen Namen wie Dow und Bayer und hebt sich durch innovative Forschung und effiziente Produktionssysteme ab.

    BASF aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Die BASF Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,68 % auf 49,62 zulegen. Das sind +2,22  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,59 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BASF Aktie. Nach einem Plus von +1,59 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 49,62. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von BASF einen Gewinn von +16,07 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die BASF Aktie damit um +8,09 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,74 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BASF auf +11,54 %.

    BASF Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,09 %
    1 Monat +10,74 %
    3 Monate +16,07 %
    1 Jahr +5,50 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BASF Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der BASF Aktie, insbesondere nach einer Verkaufsempfehlung von JPMorgan, die als Kontraindikator wahrgenommen wird. Anleger scheinen von IT- und KI-Aktien in zyklische Werte wie BASF umzuschichten. Einige erwarten, dass die Aktie bis zur Dividendensaison 55 Euro erreicht und zeigen sich optimistisch bezüglich einer Trendwende. Technische Analysen deuten auf eine mögliche schnelle Erholung hin, während Skepsis über die Erreichung der Kursziele besteht.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.

    Informationen zur BASF Aktie

    Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,27 Mrd. € wert.

    Henkel plant Milliarden-Übernahme von Spezialbeschichtungsfirma Stahl


    Der Konsumgüterkonzern Henkel will sein Geschäft mit Beschichtungen durch die Milliarden-Übernahme des Unternehmens Stahl ausbauen. Henkel einigte sich mit der Holdinggesellschaft von Stahl auf einen Kaufpreis von 2,1 Milliarden Euro, wie der Dax

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 04.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im E-Stoxx 50.

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 04.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im DAX.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Solvay, Arkema und Co.

    Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,14 %. Arkema notiert im Plus, mit +8,82 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +6,63 %. Covestro verliert -0,36 % Dow notiert im Plus, mit +6,59 %.

    BASF Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BASF

    +4,83 %
    +8,46 %
    +11,12 %
    +16,47 %
    +5,50 %
    -11,70 %
    -28,55 %
    -20,90 %
    +9.275,47 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11



    Besonders beachtet! BASF Aktie bestätigt den positiven Trend - 04.02.2026 Am heutigen Handelstag konnte die BASF Aktie bisher um +4,68 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BASF Aktie.
