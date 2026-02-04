Syrien lässt Öl- und Gasvorkommen vor Küste erkunden

Aus Regierungskreisen hieß es, die Vereinbarung habe zunächst eine Laufzeit von zwei Monaten. Anschließend sollen verbindliche Verträge und operative Arbeiten folgen, hieß es.

DAMASKUS (dpa-AFX) - Der US-Ölkonzern Chevron will gemeinsam mit Syriens staatlicher Ölgesellschaft und dem katarischen Unternehmen Power International Holding Öl- und Gasvorkommen vor der syrischen Küste prüfen. Dazu wurde eine Absichtserklärung unterschrieben, wie die syrische Staatsagentur Sana berichtete. Es ist demnach der erste offizielle Schritt Syriens zur Erforschung von Öl und Gas vor der Küste.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Chevron Corporation!

Der Geschäftsführer der syrischen Ölgesellschaft, Jussif Kablawi, erklärte nach der Unterzeichnung, das Abkommen könne zur Stärkung der nationalen Wirtschaft beitragen. Ein technisches Team sei bereits eingesetzt worden, um die Umsetzung vorzubereiten.

Ein Chevron-Vertreter sprach von einer Investitionschance und Perspektiven für eine künftige Zusammenarbeit. Auch der US-Sondergesandte für Syrien, Thomas Barrack, bezeichnete die Partnerschaft als möglichen Impuls für wirtschaftliche Erholung, Beschäftigung und Stabilität.

Im Osten des Landes liegen auch Öl- und Gasfelder. Das Land leidet dennoch unter Treibstoffmangel und ist auf Importe angewiesen./arj/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chevron Corporation Aktie Die Chevron Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 152,9 auf Tradegate (04. Februar 2026, 16:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chevron Corporation Aktie um +8,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,16 %. Die Marktkapitalisierung von Chevron Corporation bezifferte sich zuletzt auf 307,66 Mrd.. Chevron Corporation zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0900 %. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,00USD.



