    Palantir Aktie weiter auf Talfahrt - -9,49 % - 04.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Palantir Aktie bisher Verluste von -9,49 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.

    Foto: GIAN EHRENZELLER - picture alliance/KEYSTONE

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Palantir aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Sie fällt um -9,49 % auf 120,74. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,21 %, geht es heute bei der Palantir Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Palantir insgesamt ein Minus von -21,23 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Palantir Aktie damit um -3,37 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,91 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,09 % verloren.

    Palantir Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,37 %
    1 Monat -9,91 %
    3 Monate -21,23 %
    1 Jahr +36,61 %

    wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Palantir-Aktie, die nach einem Rückgang auf 142$ und der Bestätigung eines Abwärtstrends auf 80$ fallen könnte. Trotz übertroffener Umsatz- und Gewinnprognosen bleibt die Bewertung hoch, was Unsicherheiten auslöst. Technische Analysen zeigen Unterstützung bei 130$ und Fibonacci-Niveaus, während die allgemeine Marktunsicherheit bezüglich KI ebenfalls thematisiert wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 277,23 Mrd. € wert.

    DAX, Enphase Energy & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    Börsenstart USA - 04.02. - US Tech 100 schwach -0,84 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Goldpreis steigt rasant auf 5000 US-Dollar – warum Anleger jetzt auf Gold setzen


    Die Achterbahnfahrt beim Goldpreis geht weiter: Nach dem Absturz meldet sich das Edelmetall zur Wochenmitte mit einem Mega-Comeback zurück – und könnte jetzt neu durchstarten.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft, Snowflake Registered (A) und Co.

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,16 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -2,87 %.

    Palantir Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Palantir

    -11,39 %
    -3,37 %
    -9,91 %
    -21,23 %
    +36,61 %
    +1.613,04 %
    +402,26 %
    +1.363,96 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J



