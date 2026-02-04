AGFA HealthCare in den USA in drei Enterprise Imaging-Segmenten als Best in KLAS(R) 2026 ausgezeichnet

Die branchenweite Anerkennung zum dritten Mal in Folge unterstreicht das „Clinician-First“-Engagement von AGFA HealthCare und seine Führungsrolle bei der Schaffung vernetzter, leistungsstarker Bildgebungsumgebungen

MORTSEL, BE / ACCESS Newswire / 4. Februar 2026 / AGFA HealthCare gab heute bekannt, dass es in den Vereinigten Staaten in drei Enterprise Imaging-Segmenten zum Best in KLAS 2026 gekürt wurde und zwei dieser Auszeichnungen zum zweiten Mal in Folge erhielt. Dies unterstreicht die anhaltende Führungsposition des Unternehmens bei der Bereitstellung von klinikorientierten Bildgebungslösungen, denen Gesundheitsorganisationen weltweit vertrauen.

Die Auszeichnung erfolgt zeitgleich mit dem 30-jährigen Jubiläum von KLAS Research, das seit drei Jahrzehnten die Stimme von Gesundheitsdienstleistern durch unabhängige, datengestützte Erkenntnisse verstärkt.

Die Best in KLAS-Auszeichnungen für AGFA HealthCare spiegeln die hohe Kundenzufriedenheit mit der Enterprise Imaging-Plattform wider, die entwickelt wurde, um medizinisches Fachpersonal dabei zu unterstützen, ihren klinischen Arbeitsfluss beizubehalten, die Komplexität der Bildgebungs-Workflows zu reduzieren und durch einen vernetzten, leistungsstarken Zugriff auf Bilder und Daten eine sichere klinische Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Best in KLAS – Enterprise Imaging (Vereinigte Staaten)

- Enterprise Imaging für Radiologie: Platz 1 mit einer Bewertung von 93,2 % im PACS-Segment (klein – unter 300.000 Studien).

- XERO Viewer: Platz 1 mit einer Bewertung von 92,1 % im Segment Universal Viewer (Bildgebung) zum dritten Mal in Folge.

- Enterprise Imaging VNA: Platz 1 mit einer Bewertung von 89,8 % im Segment Vendor Neutral Archive (VNA) zum zweiten Mal in Folge.

„Die Anerkennung in drei Bereichen des Enterprise Imaging – darunter mehrere aufeinanderfolgende Auszeichnungen – ist eine eindrucksvolle Bestätigung unserer ‚Clinician-First‘-Strategie, die medizinisches Fachpersonal in den Mittelpunkt stellt“, sagte Nathalie McCaughley, President von AGFA HealthCare. „Gesundheitsorganisationen vertrauen darauf, dass wir Bildgebungsumgebungen bereitstellen, die medizinisches Fachpersonal bei ihrer täglichen Arbeit wirklich unterstützen und es IT- und Klinikleitern ermöglichen, mit Zuversicht, Leistungsfähigkeit und Weitsicht zu arbeiten. Diese Anerkennung spiegelt die Stärke unserer Partnerschaften und unseren unerschütterlichen Fokus auf die Stärkung von Pflegeteams durch vernetzte, intelligente Bildgebung wider.“