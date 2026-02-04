ROUNDUP
Amgen legt bei Umsatz und Gewinn überraschend deutlich zu
- Amgen erzielt 9% Umsatzsteigerung auf 9,9 Mrd. USD.
- Gewinn mehr als verdoppelt auf 1,3 Mrd. USD.
- Aktienkurs steigt um 6% nach positiven Nachrichten.
THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der US-Biotechkonzern Amgen hat dank starker Verkäufe seiner Topmedikamente im abgelaufenen Quartal überraschend viel umgesetzt und verdient. Der Erlös sei um 9 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 9,9 Milliarden US-Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen nach New Yorker Börsenschluss mit. Der Gewinn wurde unter dem Strich mit 1,3 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Analysten hatten jeweils mit weniger gerechnet.
Im angelaufenen Jahr will Amgen beim Umsatz 37,0 bis 38,4 Milliarden Dollar erreichen. Das wäre nach einem Plus 2025 von zehn Prozent auf 36,8 Milliarden Dollar ein erneuter Anstieg. Analysten rechnen bisher mit Erlösen von 37,1 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 21,60 bis 23,00 Dollar liegen, nach einem Plus von 10 Prozent auf 21,84 Dollar in 2025. Experten erwarten bisher 22,08 Dollar. Für Aktienrückkaufe will Amgen nicht mehr als drei Milliarden Dollar ausgeben.
Am Markt wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen. Zuletzt legte die Amgen-Aktie im frühen US-Handel um sechs Prozent zu./he/so
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amgen Aktie
Die Amgen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,05 % und einem Kurs von 304 auf Tradegate (04. Februar 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amgen Aktie um +5,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Amgen bezifferte sich zuletzt auf 165,85 Mrd..
Amgen zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.
