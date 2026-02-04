    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmgen AktievorwärtsNachrichten zu Amgen

    ROUNDUP

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amgen legt bei Umsatz und Gewinn überraschend deutlich zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Amgen erzielt 9% Umsatzsteigerung auf 9,9 Mrd. USD.
    • Gewinn mehr als verdoppelt auf 1,3 Mrd. USD.
    • Aktienkurs steigt um 6% nach positiven Nachrichten.
    ROUNDUP - Amgen legt bei Umsatz und Gewinn überraschend deutlich zu
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der US-Biotechkonzern Amgen hat dank starker Verkäufe seiner Topmedikamente im abgelaufenen Quartal überraschend viel umgesetzt und verdient. Der Erlös sei um 9 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 9,9 Milliarden US-Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen nach New Yorker Börsenschluss mit. Der Gewinn wurde unter dem Strich mit 1,3 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Analysten hatten jeweils mit weniger gerechnet.

    Im angelaufenen Jahr will Amgen beim Umsatz 37,0 bis 38,4 Milliarden Dollar erreichen. Das wäre nach einem Plus 2025 von zehn Prozent auf 36,8 Milliarden Dollar ein erneuter Anstieg. Analysten rechnen bisher mit Erlösen von 37,1 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 21,60 bis 23,00 Dollar liegen, nach einem Plus von 10 Prozent auf 21,84 Dollar in 2025. Experten erwarten bisher 22,08 Dollar. Für Aktienrückkaufe will Amgen nicht mehr als drei Milliarden Dollar ausgeben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amgen!
    Short
    390,08€
    Basispreis
    2,34
    Ask
    × 12,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    333,12€
    Basispreis
    2,85
    Ask
    × 11,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Markt wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen. Zuletzt legte die Amgen-Aktie im frühen US-Handel um sechs Prozent zu./he/so

    Amgen

    +7,50 %
    +5,61 %
    +11,74 %
    +21,30 %
    +10,51 %
    +27,64 %
    +46,66 %
    +112,45 %
    +7.205,60 %
    ISIN:US0311621009WKN:867900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amgen Aktie

    Die Amgen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,05 % und einem Kurs von 304 auf Tradegate (04. Februar 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amgen Aktie um +5,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amgen bezifferte sich zuletzt auf 165,85 Mrd..

    Amgen zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Amgen - 867900 - US0311621009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amgen. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Amgen legt bei Umsatz und Gewinn überraschend deutlich zu Der US-Biotechkonzern Amgen hat dank starker Verkäufe seiner Topmedikamente im abgelaufenen Quartal überraschend viel umgesetzt und verdient. Der Erlös sei um 9 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 9,9 Milliarden US-Dollar …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     