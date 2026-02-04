    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanxess AktievorwärtsNachrichten zu Lanxess

    Lanxess - Aktie geht steil - 04.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Lanxess Aktie bisher um +12,38 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.

    Foto: LANXESS

    Lanxess ist ein globaler Spezialchemiekonzern, der innovative Produkte für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Portfolio an Additiven, Kunststoffen und Spezialchemikalien ist Lanxess ein führender Anbieter in der Branche. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Lanxess zeichnet sich durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen aus.

    Lanxess aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.02.2026

    Mit einer Performance von +12,38 % konnte die Lanxess Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lanxess Aktie. Nach einem Plus von +0,60 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 19,925, mit einem Plus von +12,38 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Anstieg bei Lanxess konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,55 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die Lanxess Aktie damit um +12,56 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,78 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lanxess einen Anstieg von +12,60 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,66 % geändert.

    Lanxess Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,56 %
    1 Monat +13,78 %
    3 Monate -11,55 %
    1 Jahr -31,54 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lanxess Aktie, die durch die Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate für die Chemiebranche positiv beeinflusst wird. Nutzer spekulieren über den Anstieg der Chemiewerte und äußern Bedenken hinsichtlich der Bewertung der Aktie, da Analystenmeinungen als Kontraindikator gelten. Zudem werden negative Unternehmenszahlen und Leerverkäufe durch Black Rock thematisiert, was Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung erzeugt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lanxess eingestellt.

    Informationen zur Lanxess Aktie

    Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,71 Mrd.EUR € wert.

    Dax gibt nach - Chemiewerte stützen den MDax


    Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Mittwoch keine klare Richtung gefunden. Der Leitindex schwankte um seinen Vortagesschluss und gab bis zum frühen Nachmittag um 0,4 Prozent auf 24.694 Punkte nach. Einerseits stützte die anhaltende Erholung …

    Erste Chemie-Tarifrunde ohne Ergebnis - Fronten bleiben hart


    Die erste bundesweite Tarifrunde für die Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen Industrie ist ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Gespräche seien nach zwei Tagen ohne Ergebnis vertagt worden, teilten beide Seiten am Mittwoch mit. Sie werden am …

    Börsen Update Europa - 04.02. - FTSE Athex 20 stark +2,93 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Lanxess

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,89 %. Solvay notiert im Plus, mit +6,14 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +7,01 %. Covestro verliert -0,36 %

    Lanxess Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lanxess

    +12,06 %
    +13,25 %
    +14,68 %
    +0,50 %
    -30,56 %
    -61,86 %
    -72,11 %
    -50,85 %
    +35,24 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
