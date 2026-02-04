    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Gold-Korrektur und Bitcoin-Crash: Bullen-Rallye am Ende?

    Gold, Silber und Bitcoin crashen zweistellig. Während die Edelmetalle wieder aufholen, zieht es die Kryptowährung weiter abwärts. Sind das Vorzeichen einer größeren Krise am Aktienmarkt?

    Crash-Panik - Gold-Korrektur und Bitcoin-Crash: Bullen-Rallye am Ende?
    Foto: DALL*E

    Negative Stimmung, nachlassende Liquidität und deutliche Abflüsse aus Krypto-Fonds belasteten den Krypto-Markt.

    Der Bitcoin ist am Dienstag bis auf unter 73.000 US-Dollar gefallen. Das war der niedrigste Stand seit dem Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen im November 2024.

    Die Analysten von Bernstein meinen, dass Bitcoin im Laufe des Jahres noch weiter an Wert verlieren wird. Sie rechnen mit einer Bodenbildung rund um einen Kurs von 60.000 US-Dollar.

    Alex Thorn, Research-Leiter bei Galaxy Digital, warnt davor, die aktuelle Schwäche zu unterschätzen. Sollte sich die Liquiditätslage weiter verschlechtern und neue positive Impulse ausbleiben, könnte der Bitcoin-Kurs noch tiefer fallen.

    Als mögliches Ziel nennt er den Bereich um den 200-Wochen-Durchschnitt, der aktuell bei etwa 58.000 US-Dollar liegt. 

    Der jüngste Kursrutsch fiel in eine Phase insgesamt schwacher Marktliquidität. In der vergangenen Woche verzeichneten Krypto-Fonds Abflüsse von rund 1,7 Milliarden US-Dollar, wodurch die bisherigen Zuflüsse im laufenden Jahr in einen Nettoverlust gedreht wurden.

    EIne Nachfrage-Zone könnte die Marke von 79.000 US-Dollar sein.

    Auch Gold crashte bis Montag, zum Teil zweistellig. Am Mittwoch ging es im späten Handel sogar wieder unter die magische 500 US-Dollar-Marke. 

    Gold sowie Bitcoin sind Liquiditäts- und Stimmungsindikatoren.Das gilt besonders für Bitcoin, weil die Kryptowährung ein Risiko-Asset ist. Ein schlechtes Vorzeichen? Denn Bitcoin und Aktien bewegen sich  oft synchron.

    Denkwürdig ist es auch, das zei gegensätzliche Assets so stark verlien: Bitcoin gilt als riskoreich und Gold als sicherer Hafen. Das zeigt, dass Liquidität vom Markt abgezogen wird und die Risikobereitschaft sinkt. Hinzu kommen noch die eher durchwachsenen Earnings bei Big-Tech. MAn könnte sagen, so wie zum Jahreswechsel vielbeschworen: Die Markt-Rotation läuft, die Korrektur ist im Gange!

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
