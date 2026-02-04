GOLDMAN SACHS stuft SAP SE auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP nach der Zahlenvorlage zum vierten Quartal 2025 von 320 auf 260 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde zugleich mit "Buy" bestätigt. Analyst Mohammed Moawalla bleibt laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie trotz aller Sorgen über das langfristige Wachstum wegen einer möglichen Verdrängung etablierter Softwareanbieter durch agentische KI zuversichtlich für SAP. Das Business-Data-Cloud-Angebot in Verbindung mit einem erheblichen, bisher unerschlossenen Potenzial für angrenzende Anwendungen über ERP hinaus biete dem größten europäischen Softwareanbieter "ein erhebliches Monetarisierungspotenzial", schrieb er./ck/he
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 167,0EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 17:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Mohammed Moawalla
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 260
Kursziel alt: 320
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
