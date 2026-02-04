    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP
    GOLDMAN SACHS stuft SAP SE auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP nach der Zahlenvorlage zum vierten Quartal 2025 von 320 auf 260 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde zugleich mit "Buy" bestätigt. Analyst Mohammed Moawalla bleibt laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie trotz aller Sorgen über das langfristige Wachstum wegen einer möglichen Verdrängung etablierter Softwareanbieter durch agentische KI zuversichtlich für SAP. Das Business-Data-Cloud-Angebot in Verbindung mit einem erheblichen, bisher unerschlossenen Potenzial für angrenzende Anwendungen über ERP hinaus biete dem größten europäischen Softwareanbieter "ein erhebliches Monetarisierungspotenzial", schrieb er./ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 167,0EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 17:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Mohammed Moawalla
    Analysiertes Unternehmen: SAP SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 260
    Kursziel alt: 320
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 260,00, was eine Steigerung von +54,98% zum aktuellen Kurs entspricht.
