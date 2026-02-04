    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFair Value REIT-AG Akt AktievorwärtsNachrichten zu Fair Value REIT-AG Akt

    Fair Value REIT-AG erwartet Jahresfehlbetrag im HGB-Einzelabschluss für 2025 in Höhe von rund EUR 0,5 Mio. und setzt Dividendenzahlung im Jahr 2026 aus

    Fair Value REIT-AG erwartet Jahresfehlbetrag im HGB-Einzelabschluss für 2025 in Höhe von rund EUR 0,5 Mio. und setzt Dividendenzahlung im Jahr 2026 aus 04. Feb 2026 / 17:18 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
    Fair Value REIT-AG erwartet Jahresfehlbetrag im HGB-Einzelabschluss für 2025 in Höhe von rund EUR 0,5 Mio. und setzt Dividendenzahlung im Jahr 2026 aus Langen, 4. Februar 2026 - Der Vorstand der Fair Value REIT-AG (?Gesellschaft") (WKN/ISIN A0MW97/DE000A0MW975) erwartet aufgrund einer erforderlich gewordenen außerordentlichen Abschreibung des Buchwertes einer in Neumünster belegenen Gewerbeimmobilie in Höhe von EUR 4,9 Mio. zum 31. Dezember 2025 für das Geschäftsjahr 2025 einen Jahresfehlbetrag im HGB-Einzelabschluss von rund EUR 0,5 Mio. (Vorjahr: Jahresüberschuss von rund EUR 3,86 Mio.). Der Vorstand hat vor diesem Hintergrund am heutigen Tage beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung 2026 keine Dividendenzahlung vorzuschlagen, sondern die entsprechenden liquiden Mittel stattdessen in den Umbau und die Repositionierung der betreffenden Gewerbeimmobilie in Neumünster zu investieren. Der verbleibende Bilanzgewinn soll vollständig auf neue Rechnung vorgetragen werden.
    Hintergrund der Abschreibung ist ein zum Ende Januar 2026 ausgelaufenes Mietverhältnis mit der Sparkasse Südholstein, wodurch es zu einem erheblichen Umbaubedarf in Vorbereitung einer Neuvermietung kommt. Fair Value REIT-AG
    Der Vorstand
    Kontakt
    Fair Value REIT-AG
    Julius Stinauer
    +49 6103 372 49 44
    stinauer@demire.ag
    Ende der Insiderinformation
    -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Sprache |Deutsch | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Unternehmen|Fair Value REIT-AG | | | | | |Robert-Bosch-Straße 11 | | | | | |63225 Langen | | | | | |Germany | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Telefon |+49 6103 44 00 16-0 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Fax |+49 6103 4400169 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |E-Mail |info@fvreit.de | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Internet |https://www.fvreit.de/ | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |LEI |52990084DFVKX2FRR033 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Börsen |? DE000A0MW975, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - | | |Regulierter Markt, A0MW97; DE - Hamburger Börse, Boerse Hamburg - | | |Freiverkehr, A0MW97; DE - Börse München, Boerse Muenchen - | | |Freiverkehr, A0MW97; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - | | |Freiverkehr, A0MW97; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - | | |Freiverkehr, A0MW97; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - | | |Freiverkehr, A0MW97; | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Indices |CDAX (Performance), Classic All Share (Performance), Classic All | | |Share (Kursindex), CDAX (Kursindex), General All-Share (Kurs) | +-----------+------------------------------------------------------------------+ Â°

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fair Value REIT-AG Akt Aktie

    Die Fair Value REIT-AG Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,54 auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fair Value REIT-AG Akt Aktie um -6,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fair Value REIT-AG Akt bezifferte sich zuletzt auf 49,67 Mio..





