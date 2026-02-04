^Fair Value REIT-AG / Schlagwort: Dividenden

Fair Value REIT-AG erwartet Jahresfehlbetrag im HGB-Einzelabschluss für 2025 in Höhe von rund EUR 0,5 Mio. und setzt Dividendenzahlung im Jahr 2026 aus 04. Feb 2026 / 17:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fair Value REIT-AG erwartet Jahresfehlbetrag im HGB-Einzelabschluss für 2025 in Höhe von rund EUR 0,5 Mio. und setzt Dividendenzahlung im Jahr 2026 aus Langen, 4. Februar 2026 - Der Vorstand der Fair Value REIT-AG (?Gesellschaft") (WKN/ISIN A0MW97/DE000A0MW975) erwartet aufgrund einer erforderlich gewordenen außerordentlichen Abschreibung des Buchwertes einer in Neumünster belegenen Gewerbeimmobilie in Höhe von EUR 4,9 Mio. zum 31. Dezember 2025 für das Geschäftsjahr 2025 einen Jahresfehlbetrag im HGB-Einzelabschluss von rund EUR 0,5 Mio. (Vorjahr: Jahresüberschuss von rund EUR 3,86 Mio.). Der Vorstand hat vor diesem Hintergrund am heutigen Tage beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung 2026 keine Dividendenzahlung vorzuschlagen, sondern die entsprechenden liquiden Mittel stattdessen in den Umbau und die Repositionierung der betreffenden Gewerbeimmobilie in Neumünster zu investieren. Der verbleibende Bilanzgewinn soll vollständig auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Hintergrund der Abschreibung ist ein zum Ende Januar 2026 ausgelaufenes Mietverhältnis mit der Sparkasse Südholstein, wodurch es zu einem erheblichen Umbaubedarf in Vorbereitung einer Neuvermietung kommt. Fair Value REIT-AG

Der Vorstand

