Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.02.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.921,39USD pro Feinunze und notiert damit -0,52 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 86,76USD und damit +1,68 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,30USD und verzeichnet ein Minus von -0,99 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,08USD und verzeichnet ein Minus von -1,25 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.762,00 USD -0,03 % Platin 2.232,00 USD +0,50 % Kupfer London Rolling 13.213,74 USD -1,55 % Aluminium 3.081,27 PKT -0,53 % Erdgas 3,477 USD +3,94 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +3,94 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.02.26, 17:29 Uhr.