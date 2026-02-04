Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.02.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.921,39USD pro Feinunze und notiert damit -0,52 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 86,76USD und damit +1,68 % im Plus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,30USD und verzeichnet ein Minus von -0,99 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,08USD und verzeichnet ein Minus von -1,25 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.762,00USD
|-0,03 %
|Platin
|2.232,00USD
|+0,50 %
|Kupfer London Rolling
|13.213,74USD
|-1,55 %
|Aluminium
|3.081,27PKT
|-0,53 %
|Erdgas
|3,477USD
|+3,94 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +3,94 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.02.26, 17:29 Uhr.