    Termine bis 18. Februar 2026

    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 18. Februar 2026
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 18. Februar 2026

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 ESP: BBVA, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen (14.00 Analystencall)
    07:00 DEU: Rational, vorläufige Jahreszahlen
    07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz, 10.00 Hauptversammlung) 07:00 LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen
    07:00 FIN: Kesko, Jahreszahlen
    07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen
    07:00 SWE: Volvo Car, Jahreszahlen
    07:30 JPN: Sony, Q3-Zahlen
    07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen
    07:30 DNK: Vestas, Jahreszahlen
    07:30 SWE: Saab, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Hannover Rück, Erneuerungen 2026
    08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz
    08:00 GBR: Compass Group, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen
    08:00 JPN: Suzuki, Q3-Zahlen
    10:00 NLD: Qiagen, Jahres-Pk (15.30 h Analystenkonferenz) 12:00 GBR: Linde, Q4-Zahlen (15.00 h Call)
    12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen
    12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen
    12:30 USA: Hershey, Q4-Zahlen
    13:00 USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen
    14:00 DEU: BMW, Pre-Close Call
    15:00 DEU: Hyundai Europe, Jahres-Pk, Frankfurt/M.
    17:45 FRA: Vinci, Jahreszahlen
    18:00 ITA: Enel, Q4-Umsatz
    22:00 USA: Verisign Inc., Q4-Zahlen
    22:00 USA: News Corp, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Amazon, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FIN: Konecranes Oyj, Jahreszahlen
    USA: KKR & Co, Q4-Zahlen
    USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen
    USA: Fortinet, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/25
    08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 11/25
    08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 12/25
    08:45 FRA: Industrieproduktion 12/25
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/25
    13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
    14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Touristikmesse «Reisen & Caravaning Hamburg», Hamburg

    CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 JPN: Toyota, Q3-Zahlen
    06:30 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen
    07:00 NOR: Telenor, Jahreszahlen
    07:30 SWE: Skanska, Jahreszahlen
    12:00 USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen
    12:55 USA: Under Armour, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 12/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 12/25 und Jahr 2025
    08:00 DEU: Handelsbilanz 12/25 Und Jahr 2025
    08:00 NOR: Industrieproduktion 12/25
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    08:30 HUN: Industrieproduktion 12/25
    08:45 FRA: Handelsbilanz 12/25
    08:45 FRA: Leistungsbilanz 12/25
    09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 1/26
    09:00 CHE: Arbeitslosenquote 1/26
    09:00 ESP: Industrieproduktion 12/25
    14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Konsumgütermesse Ambiente, Frankfurt/M.

    CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia
    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen
    08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen 18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close Call 2025

    USA: Loews, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/25
    00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25
    08:00 NOR: BIP Q4/25
    09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 1/26
    10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: 14. Führungstreffen Energie, Essen
    Branchentreff mit wirtschaftspolitischem Fokus. Perspektiven für die Energiewelt von morgen.

    DEU: Vierte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 JPN: Mazda Motor, Q3-zahlen
    06:45 AUT: AMS Osram AG, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (und Hauptversammlung 11.00 Uhr) 07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen und Capital Markets Day (11.55 Uhr) 07:30 DEU: Talanx, vorläufige Jahreszahlen
    08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen
    08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen
    08:00 GBR: BP, Jahreszahlen
    08:00 JPN: Honda Motor, Q3-zahlen
    11:00 OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen
    12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen
    12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen
    13:00 ITA: Ferrari, Q4-Zahlen
    13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen
    14:00 USA: Lyft, Q4-Zahlen
    18:00 FRA: Kering, Jahreszahlen
    22:00 USA: American International Group, Q4-Zahlen
    22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

    USA: Hasbro, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Geldmenge M2 1/26
    00:50 JPN: Geldmenge M3 1/26
    07:00 FIN: Industrieproduktion 12/25
    08:00 DNK: Verbraucherpreise 1/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 1/26
    09:00 AUS: Industrieproduktion 12/25
    11:00 GRC: Industrieproduktion 12/25
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/25
    14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q4/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/25
    16:00 USA: Lagerbestände 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel «Biofach» unter dem Motto «Growing Tomorrow - Young Voices, Bold Visions», Nürnberg

    DEU: E-World - Energy & Water - Internationale Fachmesse und Kongress der Energie-und Wasserwirtschaft, Essen

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 NOR: Aker ASA, Jahreszahlen
    06:30 CHE: SGS, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (8.30 Pk)
    07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: TKMS, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (9.00 Pk und Analystencall) 07:00 CHE: Schindler, Jahreszahlen
    07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen
    07:00 NLD: Randstad, Jahreszahlen
    07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen
    07:00 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen
    07:00 FRA: Rexel, Jahreszahlen
    07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Douglas, Q1-Zahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 07:30 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen
    07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen
    07:30 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen
    08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen
    13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen
    13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen
    13:35 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen (14.30 Uhr Capital Markets Day Update) 17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen
    17:45 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen
    19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen

    ITA: Banca Generali, Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: Erzeugerpreise 1/26
    02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/26
    10:00 ITA: Industrieproduktion 12/25
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Verbraucherpreise 1/26
    14:30 USA: Realeinkommen 1/26
    16:30 RUS: EIA Ölbericht (Woche)
    17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Pk Société Générale: Marktausblick 2026, Frankfurt/M.

    BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: DSM-Firmenich, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/24
    07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen und 10.00 Hauptversammlung 07:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Jahreszahlen (10.45 Call für Medien und Analysten) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall und Pk) 07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen
    07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen
    07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Legrand, Jahreszahlen
    07:30 NLD: Adyen, Jahreszahlen
    07:30 JPN: Softbank, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen
    08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen
    08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen
    09:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen
    09:25 JPN: Nissan Motor, Q3-Zahlen
    10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid)
    10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung
    11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung
    12:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen
    17:45 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen
    22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Birkenstock , Q1-Zahlen
    FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen
    USA: FedEx, Investor Day
    USA: PG&E, Q4-Zahlen
    USA: Baxter International, Q4-Zahlen
    USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen
    USA: Applied Materials, Q1-Zahlen
    USA: AirBnB, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: Leistungsbilanz 12/25
    00:50 JPN: Erzeugerpreise 1/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    08:00 GBR: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 12/25
    08:00 GBR: Handelsbilanz 12/25
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 1/25
    11:00 POL: Verbraucherpreise 1/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Pk des Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie zum Geschäftsjahr 2025 und Ausblick 2026, Frankfurt/M.

    10:00 DEU: Jahres-Pk Verbände der Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg (ChemieBW), Stuttgart

    11:00 DEU: Frosta, Bilanz-Pk, Bremerhaven

    18:30 DEU: Münchner Europakonferenz 2026 mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), München

    BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel

    BEL: EU-Sondergipfel zu Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel

    CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik - Auftakt-Abendessen, Nikosia

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen
    07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen
    07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen
    07:30 DEU: Jenoptik, Q4-Umsatz
    08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen
    11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen
    12:30 USA: Moderna, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 ROU: Industrieproduktion 12/25
    08:00 ROU: BIP Q4/25 (vorab)
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 1/26
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    10:00 BGR: Verbraucherpreise 1/26
    11:00 EUR: Handelsbilanz 12/25
    11:00 EUR: BIP Q4/25 (zweite Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25 (vorab)
    11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:00 POL: Leistungsbilanz 12/25
    14:00 POL: Handelsbilanz 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik, Nikosia

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: Sartorius, Geschäftsbericht 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    05:30 JPN: Industrieproduktion 12/25 (endgültig)
    05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/25
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 1/26
    11:00 EUR: Industrieproduktion 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

    HINWEIS
    USA: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen
    08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen
    08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen
    17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
    08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26
    12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25
    14:30 USA: Empire State Bericht 2/26
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 1/26
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Straumann Holding, Jahreszahlen
    07:00 LUX: SAF Holland, Q4-Umsatz
    07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen
    08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen
    08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen
    13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen
    17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz
    18:00 NLD: Euronext, Jahreszahlen
    22:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Carrefour, Capital Markets Day
    USA: Edison International, Q4-Zahlen
    USA: Moody's, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Handelsbilanz 1/26
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (vorläufig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/25
    15:15 USA: Industrieproduktion 1/26
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 1/26
    16:00 USA: Frühindikator 1/26
    20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Dritte Verhandlungsrunde in der laufenden Tarifauseinandersetzung bei der BVG, Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






