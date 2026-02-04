WOCHENVORSCHAU
Termine bis 18. Februar 2026
- Wichtige Wirtschafts- und Finanztermine bis 18. Februar 2026
- Viele Unternehmen veröffentlichen Jahres- und Quartalszahlen.
- Zinsentscheidungen der BoE und EZB stehen an.
- Konjunkturdaten wie Verbraucherpreise und BIP werden erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 18. Februar 2026
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 ESP: BBVA, Jahreszahlen
07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen (14.00 Analystencall)
07:00 DEU: Rational, vorläufige Jahreszahlen
07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz, 10.00 Hauptversammlung) 07:00 LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen
07:00 FIN: Kesko, Jahreszahlen
07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen
07:00 SWE: Volvo Car, Jahreszahlen
07:30 JPN: Sony, Q3-Zahlen
07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen
07:30 DNK: Vestas, Jahreszahlen
07:30 SWE: Saab, Jahreszahlen
07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hannover Rück, Erneuerungen 2026
08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen
08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz
08:00 GBR: Compass Group, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen
08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz
08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen
08:00 JPN: Suzuki, Q3-Zahlen
10:00 NLD: Qiagen, Jahres-Pk (15.30 h Analystenkonferenz) 12:00 GBR: Linde, Q4-Zahlen (15.00 h Call)
12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen
12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen
12:30 USA: Hershey, Q4-Zahlen
13:00 USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen
14:00 DEU: BMW, Pre-Close Call
15:00 DEU: Hyundai Europe, Jahres-Pk, Frankfurt/M.
17:45 FRA: Vinci, Jahreszahlen
18:00 ITA: Enel, Q4-Umsatz
22:00 USA: Verisign Inc., Q4-Zahlen
22:00 USA: News Corp, Q2-Zahlen
22:00 USA: Amazon, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FIN: Konecranes Oyj, Jahreszahlen
USA: KKR & Co, Q4-Zahlen
USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen
USA: Fortinet, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/25
08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 11/25
08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 12/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 12/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/25
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Touristikmesse «Reisen & Caravaning Hamburg», Hamburg
CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Toyota, Q3-Zahlen
06:30 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen
07:00 NOR: Telenor, Jahreszahlen
07:30 SWE: Skanska, Jahreszahlen
12:00 USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen
12:55 USA: Under Armour, Q3-Zahlen
13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 12/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 12/25 und Jahr 2025
08:00 DEU: Handelsbilanz 12/25 Und Jahr 2025
08:00 NOR: Industrieproduktion 12/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
08:30 HUN: Industrieproduktion 12/25
08:45 FRA: Handelsbilanz 12/25
08:45 FRA: Leistungsbilanz 12/25
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 1/26
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 1/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 12/25
14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 12/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Konsumgütermesse Ambiente, Frankfurt/M.
CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen 18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close Call 2025
USA: Loews, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/25
00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25
08:00 NOR: BIP Q4/25
09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 1/26
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: 14. Führungstreffen Energie, Essen
Branchentreff mit wirtschaftspolitischem Fokus. Perspektiven für die Energiewelt von morgen.
DEU: Vierte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Mazda Motor, Q3-zahlen
06:45 AUT: AMS Osram AG, Jahreszahlen
07:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (und Hauptversammlung 11.00 Uhr) 07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen und Capital Markets Day (11.55 Uhr) 07:30 DEU: Talanx, vorläufige Jahreszahlen
08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen
08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen
08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen
08:00 GBR: BP, Jahreszahlen
08:00 JPN: Honda Motor, Q3-zahlen
11:00 OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen
12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen
12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen
13:00 ITA: Ferrari, Q4-Zahlen
13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen
14:00 USA: Lyft, Q4-Zahlen
18:00 FRA: Kering, Jahreszahlen
22:00 USA: American International Group, Q4-Zahlen
22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen
USA: Hasbro, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Geldmenge M2 1/26
00:50 JPN: Geldmenge M3 1/26
07:00 FIN: Industrieproduktion 12/25
08:00 DNK: Verbraucherpreise 1/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 1/26
09:00 AUS: Industrieproduktion 12/25
11:00 GRC: Industrieproduktion 12/25
14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/25
14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q4/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/25
16:00 USA: Lagerbestände 11/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel «Biofach» unter dem Motto «Growing Tomorrow - Young Voices, Bold Visions», Nürnberg
DEU: E-World - Energy & Water - Internationale Fachmesse und Kongress der Energie-und Wasserwirtschaft, Essen
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NOR: Aker ASA, Jahreszahlen
06:30 CHE: SGS, Jahreszahlen
07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (8.30 Pk)
07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen
07:00 DEU: TKMS, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (9.00 Pk und Analystencall) 07:00 CHE: Schindler, Jahreszahlen
07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen
07:00 NLD: Randstad, Jahreszahlen
07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen
07:00 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen
07:00 FRA: Rexel, Jahreszahlen
07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Douglas, Q1-Zahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 07:30 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen
07:30 FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen
07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen
07:30 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen
08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen
13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen
13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen
13:35 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen (14.30 Uhr Capital Markets Day Update) 17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen
17:45 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen
19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen
ITA: Banca Generali, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Erzeugerpreise 1/26
02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 12/25
12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Verbraucherpreise 1/26
14:30 USA: Realeinkommen 1/26
16:30 RUS: EIA Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/25
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Pk Société Générale: Marktausblick 2026, Frankfurt/M.
BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: DSM-Firmenich, Jahreszahlen
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/24
07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen und 10.00 Hauptversammlung 07:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Jahreszahlen (10.45 Call für Medien und Analysten) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall und Pk) 07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen
07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen
07:30 FRA: Legrand, Jahreszahlen
07:30 NLD: Adyen, Jahreszahlen
07:30 JPN: Softbank, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen
08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen
08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen
08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen
08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen
08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen
09:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen
09:25 JPN: Nissan Motor, Q3-Zahlen
10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid)
10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung
11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung
12:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen
17:45 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen
22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Birkenstock , Q1-Zahlen
FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen
USA: FedEx, Investor Day
USA: PG&E, Q4-Zahlen
USA: Baxter International, Q4-Zahlen
USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen
USA: Applied Materials, Q1-Zahlen
USA: AirBnB, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Leistungsbilanz 12/25
00:50 JPN: Erzeugerpreise 1/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
08:00 GBR: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 12/25
08:00 GBR: Handelsbilanz 12/25
08:30 HUN: Verbraucherpreise 1/25
11:00 POL: Verbraucherpreise 1/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 1/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Pk des Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie zum Geschäftsjahr 2025 und Ausblick 2026, Frankfurt/M.
10:00 DEU: Jahres-Pk Verbände der Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg (ChemieBW), Stuttgart
11:00 DEU: Frosta, Bilanz-Pk, Bremerhaven
18:30 DEU: Münchner Europakonferenz 2026 mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), München
BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel
BEL: EU-Sondergipfel zu Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik - Auftakt-Abendessen, Nikosia
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen
07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen
07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen
07:30 DEU: Jenoptik, Q4-Umsatz
08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen
12:30 USA: Moderna, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 ROU: Industrieproduktion 12/25
08:00 ROU: BIP Q4/25 (vorab)
08:30 CHE: Verbraucherpreise 1/26
09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
10:00 BGR: Verbraucherpreise 1/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 12/25
11:00 EUR: BIP Q4/25 (zweite Veröffentlichung)
11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25 (vorab)
11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
14:00 POL: Leistungsbilanz 12/25
14:00 POL: Handelsbilanz 12/25
SONSTIGE TERMINE
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik, Nikosia
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Sartorius, Geschäftsbericht 2025
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
05:30 JPN: Industrieproduktion 12/25 (endgültig)
05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/25
08:00 ROU: Verbraucherpreise 1/26
11:00 EUR: Industrieproduktion 12/25
SONSTIGE TERMINE
EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
HINWEIS
USA: Feiertag, Börse geschlossen
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen
08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen
08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen
17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26
12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25
14:30 USA: Empire State Bericht 2/26
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 1/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Straumann Holding, Jahreszahlen
07:00 LUX: SAF Holland, Q4-Umsatz
07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen
08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen
08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen
13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz
18:00 NLD: Euronext, Jahreszahlen
22:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Carrefour, Capital Markets Day
USA: Edison International, Q4-Zahlen
USA: Moody's, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 1/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (vorläufig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/25
15:15 USA: Industrieproduktion 1/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 1/26
16:00 USA: Frühindikator 1/26
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritte Verhandlungsrunde in der laufenden Tarifauseinandersetzung bei der BVG, Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- °
