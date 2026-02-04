Die Queen Elizabeth's School in Gurugram ernennt Gründungsdirektor und Gründungsleiterin der Prep School

GURUGRAM, Indien, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Queen Elizabeth's School in Gurugram bekräftigt ihr Engagement für akademische Exzellenz und erstklassige Führungsqualitäten und hat zwei angesehene Persönlichkeiten aus dem Bildungsbereich in ihr Gründungsteam berufen. Dr. Craig Cook wurde zum Gründungsdirektor ernannt, während Frau Sonal Chatrath als Gründungsleiterin der Prep School hinzukommt. Diese wegweisenden Ernennungen stellen einen bedeutenden Schritt bei der Einrichtung des ersten Campus der Queen Elizabeth University in Indien dar, dessen Eröffnung für August 2026 geplant ist.

Dr. Craig Cook ist eine anerkannte internationale Führungspersönlichkeit im Bildungsbereich mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der K-12- und Hochschulbildung in den Vereinigten Staaten, Asien und Südostasien. Er war zuletzt Schulleiter und Direktor der Woodstock School in Mussoorie, einer der ältesten und angesehensten internationalen Internatsschulen Indiens, wo er bedeutende akademische, strategische und infrastrukturelle Veränderungen vorantrieb. Er hat Schulen erfolgreich durch komplexe Akkreditierungs- und Inspektionsprozesse geführt, große Investitions- und Campusverbesserungsprojekte überwacht und Mitarbeiter sowie Familien durch Phasen zielgerichteter Veränderungen begleitet. Seine Führungslaufbahn umfasst auch leitende akademische Positionen in den USA und Indonesien. Mit einem PhD in Soziologie verfügt Dr. Cook über eine ausgeprägte interkulturelle Perspektive und engagiert sich intensiv dafür, Studierende auf Führungsaufgaben, Dienstleistungen und ein sinnvolles globales Engagement vorzubereiten.

Als Gründungsdirektor wird Dr. Cook eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der akademischen Vision, Kultur und Standards der Queen Elizabeth's School in Gurugram spielen und sicherstellen, dass die Schule die Exzellenz, die Ethik und die Ergebnisse widerspiegelt, die mit dem Erbe der Queen Elizabeth's School verbunden sind.

Herrin Sonal Chatrath tritt der Queen Elizabeth's School in Gurugram als Gründungsleiterin der Prep School bei und bringt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Früh- und Vorschulbildung, akademische Leitung und ganzheitliche Schulentwicklung mit. Zuletzt war sie als Leiterin der Prep School an der John Lyon School tätig und hatte zuvor leitende Positionen an der Danes Hill School inne, darunter die der stellvertretenden akademischen Leiterin und Direktorin für Lernunterstützung. Mit einem fundierten akademischen Hintergrund im Bereich Management und Leitung von Bildungseinrichtungen, den sie an der Universität Leicester erworben hat, sowie ihrer Fachkompetenz in den Bereichen frühkindliche Bildung und Lernförderung, ist Frau Chatrath weithin für ihren Fokus auf hochwertigen Unterricht, Schutz, Seelsorge und die ganzheitliche Entwicklung von Kindern anerkannt. Ihre Führungsphilosophie konzentriert sich darauf, selbstbewusste Lernende zu fördern, Pädagogen zu stärken und von frühester Kindheit an eine starke, werteorientierte Schulkultur aufzubauen.