UBS stuft Fedex auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex von 314 auf 412 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz hält es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für realistisch, dass am 12. Februar im Rahmen eines Analystentreffens von dem Logistikkonzern die Treiber einer mehrjährigen Margenverbesserung vorgestellt werden. Seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2027 und 2028 hob er an in Erwartung von Rückenwind durch die Frachtpreise und eine bessere Kostenkontrolle./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 307,2EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 17:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Thomas Wadewitz

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 412

Kursziel alt: 314

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



