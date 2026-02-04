UBS stuft Fedex auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex von 314 auf 412 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz hält es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für realistisch, dass am 12. Februar im Rahmen eines Analystentreffens von dem Logistikkonzern die Treiber einer mehrjährigen Margenverbesserung vorgestellt werden. Seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2027 und 2028 hob er an in Erwartung von Rückenwind durch die Frachtpreise und eine bessere Kostenkontrolle./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 307,2EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 17:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Thomas Wadewitz
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 412
Kursziel alt: 314
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thomas Wadewitz
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 412
Kursziel alt: 314
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte