    Aktien Frankfurt Schluss

    Dax schwächelt - Sorgen in der Techbranche belasten

    • Dax schwächelt nach freundlichem Start, -0,72% auf 24.603
    • Technologie-Stimmung belastet, KI-Sorgen drücken Aktien
    • MDax und EuroStoxx 50 ebenfalls im Minus, Vorsicht bleibt
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax schwächelt - Sorgen in der Techbranche belasten
    FRANKFURT (dpa-AFX)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach einem freundlichen Start am Mittwoch geschwächelt. Auslöser war eine allgemein weiterhin schlechte Stimmung in der Technologie-Branche. Mit einem Abschlag von 0,72 Prozent auf 24.603,04 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem Tag. Gerüchte über eine Lockerung des EU-Emissionshandels stützten zwar, halfen aber nicht, das Blatt zu wenden.

    Viel Technologie stecke zwar nicht im Dax, aber wenn diese Aktien Federn lassen müssten und wie SAP oder Siemens hoch gewichtet seien, bekomme das der Index durchaus zu spüren, kommentierte Christine Romar, Europachefin bei CMC Markets. Weiterhin belasteten Sorgen über die Einführung neuer Tools rund um Künstliche Intelligenz (KI) und deren potenzielle Störung traditioneller Geschäftsmodelle vor allem die Aktien von Software- und Datenbankanbietern.

    Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verlor 0,04 Prozent auf 31.524,63 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,41 Prozent auf 5.970,47 Punkte abwärts. Außerhalb der Euroregion stiegen die britische und die Schweizer Börse auf ein Rekordhoch und beendeten den Tag mit Gewinnen. In den USA war das Bild uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial kletterte zum europäischen Handelsschluss knapp unter sein tags zuvor erreichtes Rekordhoch. Die überwiegend mit Technologie-Aktien bestückte Nasdaq gab erneut kräftig nach.

    Die Vorsicht bleibe derzeit ein "stetiger Begleiter der Investoren", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Denn auch die Situation im Nahen Osten sei weiter ein Thema, angesichts der angespannten Lage dort. Obendrein "kommen immer mehr durchwachsene Unternehmensnachrichten und Quartalsberichte in die Finanzmärkte."/ck/he

     

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 167 auf Tradegate (04. Februar 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -18,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 206,24 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 240,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +31,17 %/+55,02 % bedeutet.




    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
