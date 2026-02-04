UBS hebt Ziel für Fedex auf 412 Dollar - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fedex Aktie

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 307,2 auf Tradegate (04. Februar 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fedex Aktie um +17,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Fedex bezifferte sich zuletzt auf 72,23 Mrd..

Fedex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 324,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 274,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 412,00USD was eine Bandbreite von -10,81 %/+34,11 % bedeutet.