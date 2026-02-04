    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFedex AktievorwärtsNachrichten zu Fedex

    ANALYSE-FLASH

    UBS hebt Ziel für Fedex auf 412 Dollar - 'Buy'

    • UBS hebt Fedex-Kursziel auf 412 US-Dollar an
    • Einstufung bleibt bei "Buy" für Fedex-Aktien
    • Analysten erwarten Margenverbesserung im Februar
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex von 314 auf 412 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz hält es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für realistisch, dass am 12. Februar im Rahmen eines Analystentreffens von dem Logistikkonzern die Treiber einer mehrjährigen Margenverbesserung vorgestellt werden. Seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2027 und 2028 hob er an in Erwartung von Rückenwind durch die Frachtpreise und eine bessere Kostenkontrolle./rob/tih/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:US31428X1063WKN:912029

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fedex Aktie

    Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 307,2 auf Tradegate (04. Februar 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fedex Aktie um +17,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fedex bezifferte sich zuletzt auf 72,23 Mrd..

    Fedex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 324,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 274,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 412,00USD was eine Bandbreite von -10,81 %/+34,11 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 412 US-Dollar

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    ANALYSE-FLASH UBS hebt Ziel für Fedex auf 412 Dollar - 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex von 314 auf 412 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz hält es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für realistisch, dass am 12. Februar im Rahmen eines
