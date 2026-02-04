    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa Schluss

    Rekordhoch in London und Zürich - EuroStoxx schwächelt

    Für Sie zusammengefasst
    • Uneinheitliche Börsenschlüsse in Europa am Mittwoch.
    • EuroStoxx 50 fiel um 0,41%, London und Schweiz steigen.
    • EZB-Zinsentscheidung steht bevor, Zinssenkungen diskutiert.
    Aktien Europa Schluss - Rekordhoch in London und Zürich - EuroStoxx schwächelt
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. Während die Leitindizes in London und der Schweiz Rekordhöhen erreichten, gab der mit zahlreichen deutschen Aktien gespickte Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50 nach.

    Allgemein sorgten vor allem Gerüchte über eine Lockerung des EU-Emissionshandels für Gewinne. Besonders die Chemie- und die Autobranche profitierten. In Großbritannien wirkten sich die steigenden Kurse der dort schwer gewichteten Öl- und Rohstoffbranche positiv aus. Die Ölpreise legten weiter zu, wenn auch moderater als am Vortag, als der Abschuss einer iranischen Überwachungsdrohne durch die USA bekannt geworden war. Gebremst wurde die Aufwärtstendenz an den Aktienmärkten allerdings durch deutliche Verluste im Technologiesektor.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Tag mit einem Abschlag von 0,41 Prozent auf 5.970,47 Zähler. Außerhalb der Euroregion gewann der britische Leitindex 1,07 Prozent auf 10.424,90 Punkte, nachdem er zeitweise in Richtung 10.500 Punkte gestiegen war. Der schweizerische SMI zog um 1,01 Prozent auf 13.508,12 Punkte hoch. Ihm war es im Verlauf des Nachmittags gelungen, bei etwas unter 13.590 Punkten ein Rekordhoch zu erreichen.

    Die am Donnerstag anstehende Zinsentscheidung der Europäischen Notenbank (EZB) bewegte kaum. Erwartet wird, dass die EZB die Leitzinsen weiter unverändert beibehalten wird. Allerdings: "Die Rufe nach einer EZB-Zinssenkung dürften lauter werden", merkte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank angesichts des jüngsten Rückgangs der Inflation im Euroraum an. "Nicht nur, dass die Teuerungsrate nun unter dem EZB-Zielniveau von zwei Prozent liegt, vielmehr kommt nun mit den höheren Euro-Notierungen ein weiterer Punkt hinzu, der zu einem Umdenken in der EZB führen könnte."/ck/he




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
