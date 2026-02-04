Brenntag Aktie auf Höhenflug - 04.02.2026

Die Brenntag Aktie notiert aktuell bei 56,73€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +10,03 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,17 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Brenntag Aktie. Nach einem Plus von +1,56 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 56,73€, mit einem Plus von +10,03 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Brenntag ist ein führender Chemiedistributor mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Wichtige Konkurrenten sind Univar Solutions und IMCD Group. Brenntags Alleinstellungsmerkmale sind sein globales Netzwerk und maßgeschneiderte Dienstleistungen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Brenntag Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +20,32 %.

Allein seit letzter Woche ist die Brenntag Aktie damit um +14,70 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,77 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Brenntag +14,19 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,47 % geändert.

Brenntag Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,70 % 1 Monat +14,77 % 3 Monate +20,32 % 1 Jahr -13,98 %

Informationen zur Brenntag Aktie

Es gibt 144 Mio. Brenntag Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,18 Mrd.EUR € wert.

Zwischen leichten Verlusten in Deutschland und gemischten Signalen aus den USA zeigt sich der Aktienmarkt heute uneinheitlich – mit klaren Gewinnern und deutlichen Verlierern in allen Indizes.

Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im DAX.

Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Mittwoch keine klare Richtung gefunden. Der Leitindex schwankte um seinen Vortagesschluss und gab bis zum frühen Nachmittag um 0,4 Prozent auf 24.694 Punkte nach. Einerseits stützte die anhaltende Erholung …

Brenntag Aktie jetzt kaufen?

Ob die Brenntag Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brenntag Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.