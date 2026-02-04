    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSilver One Resources AktievorwärtsNachrichten zu Silver One Resources
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silver One meldet den Abschluss der letzten Tranche der 32-Mio.-$-Finanzierung

    Silver One meldet den Abschluss der letzten Tranche der 32-Mio.-$-Finanzierung
    Foto: adobe.stock.com

    NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

     

    Vancouver, BC – 3. Februar 2026 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE; OTCQX: SLVRF; FWB: BRK1 - „Silver One“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die zweite und letzte Tranche (die „zweite Tranche“) seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen hat (das „Angebot“, siehe Pressemitteilungen vom 13. Januar 2026, 14. Januar 2026 und 29. Januar 2026). Im Rahmen der zweiten Tranche hat das Unternehmen 1.590.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,58 $ pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 922.200 $ entspricht. Im Rahmen des gesamten Angebots hat das Unternehmen insgesamt 55.173.000 Einheiten zu einem Preis von 0,58 $ pro Einheit ausgegeben und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 32.000.340 $ erzielt.

     

    Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie („Aktie“) und einem halben (1/2) Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Aktienkaufwarrant ein „Warrant“), wobei jeder ganze Warrant den Inhaber berechtigt, eine (1) zusätzliche Stammaktie („Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,80 $ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Ausgabedatum zu erwerben.

     

    Die im Rahmen des Angebots an kanadische Zeichner ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada keiner Haltefrist, da die Einheiten gemäß Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions, in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935, Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption, geänderten Fassung, an Käufer mit Wohnsitz in Kanada (mit Ausnahme der Provinz Québec) angeboten wurden. Im Rahmen des gesamten Angebots zahlte das Unternehmen eine Barprovision in Gesamthöhe von 1.834.754 $ an bestimmte Vermittler. Es wurden keine Vermittler-Warrants ausgegeben.

     

    Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für folgende Zwecke verwendet: (i) das Bohrprogramm im Projekt Candelaria; (ii) bestimmte Explorations- und geophysikalische Arbeiten auf den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens; (iii) metallurgische und umweltbezogene Arbeiten im Projekt Candelaria; (iv) die Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie zum Projekt Candelaria; (v) jährliche Zahlungen für Mineralienrechte an das Bureau of Land Management; (vi) Explorationsbohrungen auf den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens und (vii) allgemeine Working-Capital-Zwecke.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Silver One meldet den Abschluss der letzten Tranche der 32-Mio.-$-Finanzierung NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT Vancouver, BC – 3. Februar 2026 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE; OTCQX: SLVRF; FWB: BRK1 - „Silver One“ oder das „Unternehmen“) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     