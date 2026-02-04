Silver One meldet den Abschluss der letzten Tranche der 32-Mio.-$-Finanzierung

Vancouver, BC – 3. Februar 2026 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE; OTCQX: SLVRF; FWB: BRK1 - „Silver One“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die zweite und letzte Tranche (die „zweite Tranche“) seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen hat (das „Angebot“, siehe Pressemitteilungen vom 13. Januar 2026, 14. Januar 2026 und 29. Januar 2026). Im Rahmen der zweiten Tranche hat das Unternehmen 1.590.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,58 $ pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 922.200 $ entspricht. Im Rahmen des gesamten Angebots hat das Unternehmen insgesamt 55.173.000 Einheiten zu einem Preis von 0,58 $ pro Einheit ausgegeben und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 32.000.340 $ erzielt.

Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie („Aktie“) und einem halben (1/2) Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Aktienkaufwarrant ein „Warrant“), wobei jeder ganze Warrant den Inhaber berechtigt, eine (1) zusätzliche Stammaktie („Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,80 $ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Ausgabedatum zu erwerben.

Die im Rahmen des Angebots an kanadische Zeichner ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada keiner Haltefrist, da die Einheiten gemäß Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions, in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935, Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption, geänderten Fassung, an Käufer mit Wohnsitz in Kanada (mit Ausnahme der Provinz Québec) angeboten wurden. Im Rahmen des gesamten Angebots zahlte das Unternehmen eine Barprovision in Gesamthöhe von 1.834.754 $ an bestimmte Vermittler. Es wurden keine Vermittler-Warrants ausgegeben.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für folgende Zwecke verwendet: (i) das Bohrprogramm im Projekt Candelaria; (ii) bestimmte Explorations- und geophysikalische Arbeiten auf den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens; (iii) metallurgische und umweltbezogene Arbeiten im Projekt Candelaria; (iv) die Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie zum Projekt Candelaria; (v) jährliche Zahlungen für Mineralienrechte an das Bureau of Land Management; (vi) Explorationsbohrungen auf den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens und (vii) allgemeine Working-Capital-Zwecke.