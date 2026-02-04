Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch ein wenig zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,07 Prozent auf 111,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,27 Prozent.

Schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt stützten die Anleihen nur wenig. Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im Januar weniger als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte ihre Anzahl um 22.000 zu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen stärkeren Anstieg um 45.000 Stellen erwartet. Der eigentlich für Freitag vorgesehene monatliche Arbeitsmarktbericht wurde wegen der jüngsten teilweisen Schließung von Regierungsbehörden verschoben. Er soll jetzt am 11. Februar veröffentlicht werden.