Sind zur Erhöhung des Drucks bereit

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat dem Iran mit neuen Sanktionen gedroht, sollte Teheran nicht die Gewalt gegen die eigene Bevölkerung und die Arbeit am militärischen Atomprogramm beenden. "Wir sind bereit, den Druck auf Teheran weiter zu erhöhen", sagte der CDU-Vorsitzende vor Beginn seiner ersten Reise in die Golfregion. Die Bundesregierung stehe dazu in einem engen Austausch mit Großbritannien, Frankreich, den USA, Israel und den Partnern in der Region.

"Frieden und Sicherheit in der Region sind auch für uns ein wichtiges Thema", betonte Merz. Die Entwicklung im Iran werde auch bei seinen Gesprächen in Saudi-Arabien, Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) eine wichtige Rolle spielen. Der Kanzler betonte, Deutschland sei zu Gesprächen bereit, die einem schnellen Ende des iranischen Nuklear- und Rüstungsprogramms dienten.