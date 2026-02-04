JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Stellung zu einem Bericht, wonach in der EU die Pläne für den europäischen Emissionshandel zum Vorteil energieintensiver Unternehmen abgeschwächt werden. Eine Verlagerung der Belastungen in die fernere Zukunft würde die Wettbewerbsposition der EU-Chemieproduzenten gegenüber anderen Regionen wahrscheinlich stärken. Mit Blick auf BASF schrieb er aber, der deutsche Chemieriese sei den direkten Kosten in Verbindung mit dem Emissionshandel nicht so stark ausgesetzt./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 10:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 10:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 10:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 10:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,35 % und einem Kurs von 49,46EUR auf Tradegate (04. Februar 2026, 18:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte